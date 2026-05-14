La manifestació de docents agafa per sorpresa els visitants de Temps de Flors: “Venim del Canadà i ens emociona veure persones lluitant pels seus drets”
Malgrat els inconvenients, els turistes s'han solidaritzat amb els docents gironins i han aplaudit la seva lluita per l'educació pública
Pocs minuts abans de les 12 del migdia, una marea groga de docents arribats des de diversos punts de les comarques gironines ha col·lapsat la Rambla de la Llibertat i el carrer de l’Argenteria, agafant per sorpresa els turistes que, mapa en mà, es trobaven en plena visita de Temps de Flors.
Entre ells hi havia Roxanne Houde i els seus pares, vinguts des de Montreal per visitar Catalunya, entre el que no hi podia faltar la mostra floral. “La meva mare és professora i estem emocionats de veure persones que lluiten pels seus drets i, en concret, per l’educació pública”. Una realitat que, salvant les distàncies, coneixen bé: “Fa dos anys va haver-hi grans manifestacions al Canadà per reclamar ràtios més baixes”, recorda. I això també ho han volgut immortalitzar: “A la meva mare li encanta fer fotos i la manifestació de docents també sortirà al nostre àlbum de Catalunya”, ha afegit.
També han topat amb l’onada de docents que es dirigien a l’inici de la manifestació a Correus persones arribades des de Barcelona, Elx i Astúries, que s’han vist obligades a reformular el recorregut que tenien previst: “Anàvem a la Catedral però no podem passar, visitarem una altra cosa i ja hi anirem després”. Si bé és cert que les valencianes Conxi i Asun Oruño han reconegut que “el soroll dels xiulets és una mica molest”, han subratllat que “tothom ha de sortir al carrer a reivindicar els seus drets”. Mentre un grup d’infants els repartien fulletons amb el per què de la vaga, els visitants han coincidit que “estem amb els docents i amb l’educació pública”.
