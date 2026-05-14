La reunió entre Educació i els sindicats acaba sense acord però es tornaran a trobar dimarts
Les organitzacions convocants de la vaga han assistit a la Mesa Sectorial
La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat sense acord però amb una nova proposta de trobada per dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva però també de salari. Si aquesta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha afirmat que volen explorar els "marges" de l'acord signat amb CCOO i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30% inclòs a l'acord amb les dues forces sindicals. "Hi ha marges dins l'acord per trobar solucions i propostes que permetin sortir d'aquesta situació", ha dit.
