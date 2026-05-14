La "revolta" dels docents torna a tenyir Girona de groc: "Els alumnes van amb un any i mig de retard"
Columnes de vehicles i marxes lentes han sortit de diversos punts de les comarques gironines per confluir a Girona abans de la manifestació convocada a les 12 del migdia a Correus
Mentre els sindicats amb representació a la Mesa Sectorial —USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT— estan reunits en aquests moments amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, així com també secretaris de la conselleria i representants de Funció Pública (Educació va avançar que en la trobada faria una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva), centenars de docents procedents de diversos punts de les comarques gironines estan començant a omplir els carrers de Girona amb el càntic "Niubó, escolta, això és una revolta", en una nova jornada de vaga —que simultàniament també s'està desplegant a la Catalunya Central— per reclamar millores laborals i salarials.
La jornada d'aturada ha arrencat a les vuit del matí, amb marxes lentes de vehicles convocades per la comunitat docent, que han sortit des de Banyoles, Figueres, Torroella de Montgrí, Verges, Sarrià de Ter i Llagostera. També han sortit columnes, on els docents han arribat a Girona a peu des de Salt i l'escola Pla de Girona. A partir de les deu del matí, les columnes i les marxes lentes han començat a confluir a la plaça Catalunya, on els més de 300 docents que s'hi han aplegat han pintat pancartes, han compartit un esmorzar popular i han fet una classe informativa i pedagògica per "fer i caliu" abans de sumar-se a la manifestació convocada pels sindicats —USTEC, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT— a les 12 del migdia a Correus, que es dirigirà fins als Serveis Territorials d’Educació.
Alçar la veu des dels centres
El membre de la Coordinadora d'Assemblees Educatives de la província de Girona, Pau Pagès, ha volgut posar en valor que "el tret distintiu d’aquest cicle de vagues és que, a banda dels sindicats que fan força, això ha sortit de la base, dels centres, de la gent que genuïnament mostra que ja n'està farta i vol fer sentir la seva veu". En aquest sentit, ha assenyalat que "està molt bé que els sindicats ens defensin, però nosaltres també volem alçar la nostra veu".
Més mans, inclusió "real" i baixada de ràtios
Més mans, inclusió "real" i baixada de ràtios són tres de les principals reivindicacions amb la que els docents gironins firmarien l'acord: "Els alumnes van amb un any i mig de retard a nivell d'aprenentatges", ha denunciat N.B.G, mestra d'una escola de Maçanet de la Selva. En aquest sentit, ha lamentat que "en una aula de 4t de primària tinc 17 alumnes, en tens 6 amb necessitats educatives específiques diagnosticades i uns quants més per diagnosticar", pel que ha assegurat que "és impossible poder estar per tothom amb aquesta diversitat".
Per la seva banda, la treballadora social Andrea Sayago ha denunciat que "soc l'única treballadora social per a 34 escoles", a partir d'on ha assenyalat que "és molt difícil poder fer la feina ben feta sent una sola persona per a tants alumnes".
La portaveu del sindicat USTEC a les comarques gironines, Glòria Polls, ha assenyalat que "el nivell educatiu que tenim és conseqüència de les retallades" i ha lamentat que "quan un Govern retalla recursos, retalla aprenentatges".
D'altra banda, ha recordat que l’acord signat pel Departament d'Educació amb CCOO i UGT "no dona resposta a les necessitats actuals que tenim a les aules, ni a nivell de recursos per a l'escola inclusiva ni per la recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu".
Amb tot, si la consellera d'Educació porta avui una proposta a la Mesa Sectorial, Polls ha recordat que "abans de firmar res s'haurà de consultar a tot el col·lectiu".
De 120 a 160 euros per vaga
Molts dels participants s'han adherit a les cinc vagues convocades fins ara: "Ens descompten entre 120 i 160 euros per vaga en funció de si treballes a Primària o a Secundària i de l'antiguitat", però han afegit que "ens sumarem a totes les convocatòries que faci falta".
