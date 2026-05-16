L'escola de Girona on totes les famílies volen entrar i la que només registra 5 peticions per a I3
L'institut Santiago Sobrequés concentra la pressió més alta, amb 217 peticions per a 120 places a 1r d'ESO
La preinscripció escolar per al curs 2026-2027 a la ciutat de Girona dibuixa un mapa de demanda molt desigual, amb centres que registren gairebé el doble de peticions per a entrar a I3 —la principal porta d'entrada— que places disponibles i d'altres que es queden molt lluny de cobrir l'oferta inicial.
En un costat de la balança hi ha l'escola Marta Mata, que ha rebut 67 peticions per a accedir a I3 per a una oferta inicial de 38 places, segons dades del recompte de sol·licituds en primera opció i de l’oferta inicial de places publicada per l’Oficina Municipal d’Escolarització de Girona. En el cas de Secundària, la pressió més alta es concentra a l’institut Santiago Sobrequés i Vidal, amb 217 sol·licituds per a 120 places de 1r d’ESO.
En conjunt, Girona ofereix 781 places inicials d’I3 —535 ordinàries i 246 de reserva per a alumnes amb necessitats educatives específiques— i ha rebut 739 sol·licituds en primera opció. Això vol dir que, globalment, hi ha més places que peticions. Darrere el Marta Mata hi ha l'escola concertada Vedruna Girona, amb 52 sol·licituds per a 40 places; el Montfalgars, amb 50 peticions per a 36 places; el FEDAC - Sant Narcís (concertat), amb 46 per a 40; el Doctor Masmitjà (concertat), amb 43 per a 40; l'escola Migdia, amb 41 sol·licituds per a 38 places; Pericot, amb 39 peticions per a 38 places; Verd, amb 28 per a 19; i Joan Bruguera, amb 23 sol·licituds per a 19 places. Per la seva banda, l’Eiximenis ha rebut 19 sol·licituds per a 19 places.
En canvi, altres escoles han quedat per sota de l’oferta inicial d’I3. El centre que ha registrat menys sol·licituds en primera opció ha estat l'escola Carme Auguet, amb només 5 peticions per a 18 places disponibles. També han quedat sota l'oferta l'escola Pla de Girona, amb 21 sol·licituds en primera opció per a 38 places (quedarien 17 places sense cobrir en primera preferència); seguit de Taialà, amb 26 per a 38; El Bosc de la Pabordia, amb 28 per a 38; Dalmau i Carles, amb 28 per a 36; Balandrau, amb 11 peticions per a 19 places; Santa Eugènia, amb 11 per a 18; Àgora amb 13 peticions per a 18 places; l'escola Sagrada Família (concertada) amb 17 sol·licituds per a 20 places; Montjuïc amb 17 per a 19; Cassià Costal amb 16 per a 18; l’Annexa - Joan Puigbert amb 36 peticions per a 38 places; Domeny amb 37 per a 38; i Font de la Pólvora, amb 17 sol·licituds per a 18 places disponibles.
Aquestes diferències podrien tenir conseqüències en el cas de les escoles concertades amb poca demanda. Centres com el FEDAC - Pont Major, que suma 9 sol·licituds per a 20 places a I3 i Maristes Girona, amb 39 sol·licituds en primera opció per a 60 places, podrien quedar més exposats, tot i que amb les segons opcions la situació a tots els centres educatius es reequilibrarà.
Secundària
En el cas de Secundària, Girona ofereix 883 places inicials de 1r d’ESO i ha rebut 891 sol·licituds en primera opció. El desencaix més gran és a l'institut Santiago Sobrequés, amb 217 peticions per a 120 places. També superen l’oferta el Jaume Vicens Vives, amb 134 sol·licituds per a 120 places, i el FEDAC - Sant Narcís, amb 23 peticions per a 8 places d’ESO. També queden pràcticament a tocar de l’oferta La Salle, amb 115 sol·licituds per a 120 places, i el Carles Rahola i Llorens, amb 114 per a 120.
En canvi, centres com l'Ermessenda, amb 79 sol·licituds per a 149 places; Santa Eugènia, amb 82 per a 108; o Montilivi, amb 95 per a 120; han quedat per sota de l’oferta inicial en primera opció.
Menys moviment a Primària
L'etapa d'Educació Primària concentra un volum molt menor de moviments, amb un total de 308 sol·licituds repartides entre els cursos de 1r a 6è. El curs amb més demanda és 1r de Primària, amb 90 peticions, lluny de les xifres d’I3 i 1r d’ESO, que són els dos grans esglaons d’entrada al sistema educatiu.
No equivalen a les assignacions definitives
Les dades corresponen a les sol·licituds en primera opció i a l'oferta inicial i, per tant, no equivalen encara a assignacions definitives, que se sabran al juny. No obstant, permeten fer una fotografia de la demanda per centres.
