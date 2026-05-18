L’educació financera arriba aquest curs a més de 4.600 alumnes gironins
Els programes impulsats per l’Institut d’Estudis Financers s’han desplegat en 79 centres de la demarcació de Girona a través de 469 tallers
Un total de 4.640 alumnes de la demarcació de Girona han participat aquest curs en els programes Educació Financera a les Escoles de Catalunya i EFEC Adults, impulsats per l’Institut d’Estudis Financers. A les comarques gironines s’han dut a terme 469 tallers en 79 centres educatius, amb el suport de 73 voluntaris procedents dels àmbits econòmic, financer, tributari i assegurador.
Girona és la segona demarcació catalana amb més alumnes participants en aquests programes, per darrere de Barcelona. En el conjunt de Catalunya, la iniciativa ha arribat aquest curs a 31.971 alumnes, amb 3.443 tallers impartits en 624 centres i la col·laboració de 895 voluntaris.
Els tallers d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya s’adrecen principalment a alumnes de 4t d’ESO, mentre que EFEC Adults està orientat a estudiants de Formació Professional i de Centres de Formació d’Adults. L’objectiu dels programes és oferir coneixements pràctics sobre finances personals i promoure una cultura econòmica responsable entre joves i adults.
Per demarcacions, Barcelona concentra la major part de l’activitat, amb 21.942 alumnes, 2.317 tallers, 423 centres i 690 voluntaris. Per la seva banda, Tarragona registra 3.561 alumnes, 417 tallers, 70 centres i 69 voluntaris, mentre que Lleida suma 1.828 alumnes, 240 tallers, 52 centres i 63 voluntaris.
El programa Educació Financera a les Escoles de Catalunya es va posar en marxa l’any 2012 i s’ha consolidat com una iniciativa de referència en alfabetització financera a Catalunya. Els programes compten amb el suport del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat.
L'acte de cloenda del programa Educació Financera a les Escoles de Catalunya tindrà lloc demà a les sis de la tarda a l'Auditori Palau de Congressos de Girona.
