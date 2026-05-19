El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
El Departament d'Educació registra 343 sol·licituds d'estudiants que sortiran dels dos centres vinculats a l'Opus Dei, que es fusionaran en un centre privat
El Departament d’Educació i Formació Professional ha registrat 343 sol·licituds d’alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines a partir del curs vinent, quan es fusionaran per crear un centre privat que mantindrà el model diferenciat, tal com va avançar Diari de Girona. D’aquests, 139 alumnes han sol·licitat plaça en un centre públic en el procés de preinscripció, una xifra que representa el 40,5%. La resta, 204 alumnes (el 59,5%), han optat per continuar en centres concertats.
La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha detallat les dades aquest dimarts en la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya. Segons ha assegurat, el Departament ha rebut 176 sol·licituds d’alumnes d’Infantil i Primària i 167 més de Secundària que volen continuar la seva escolarització fora dels col·legis Bell-lloc i Les Alzines de Girona.
En el cas d’Infantil i Primària, 59 de les 176 famílies han sol·licitat plaça en una escola pública, fet que suposa un 33,5% del total d’aquesta etapa. Les 117 sol·licituds restants, és a dir, el 66,5%, volen matricular els seus fills en centres concertats.
En el cas de Secundària, el pes de la pública és més alt. De les 167 sol·licituds d’alumnes d’ESO, 80 han demanat plaça en un institut públic, el que equival al 47,9%. Les altres 87 sol·licituds, el 52,1%, corresponen a centres concertats.
Cap alumne sense plaça
La consellera ha destacat que encara no ha finalitzat el procés d'assignació de places i això pot fer variar la distribució definitiva d'aquests alumnes. De moment, però, assegura que "s'ha incrementat l'oferta pública perquè ningú es quedi sense plaça".
Dades similars a les estimacions
Unes dades que coincideixen amb les estimacions que havia fet l'Ajuntament de Girona en la planificació escolar. I és que la previsió del consistori era que en sortissin 348, és a dir, cinc més. Es manté, per tant, la necessitat d'obrir dos grups més a Primària tal com havien dibuixat Generalitat i Ajuntament en la comissió de planificació -que es podrien ubicar a l'escola Josep Dalmau i Carles i al Cassià Costal- i a Secundària, l'Ajuntament de Girona assegura que "hi haurà grups extres a cada curs".
Ara, els equips d'assessorament i orientació psicopedagògic estan acabant de determinar, en base a totes les preinscripcions, quants infants són ordinaris i quants tenen necessitats socioeducatives.
Recursos públics extraordinaris
La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Girona, Queralt Vila, subratlla que "hem reclamat a la Generalitat que inverteixi recursos públics extraordinaris a la ciutat per a fer front a la privatització del Bell-lloc i Les Alzines, i que els centres educatius disposin d'aquesta dotació extraordinària per a poder atendre bé tot l'alumnat que els arribarà".
Mapa de demanda molt desigual
La preinscripció escolar per al curs 2026-2027 a la ciutat de Girona dibuixa un mapa de demanda molt desigual, amb centres que registren gairebé el doble de peticions per a entrar a I3 —la principal porta d'entrada— que places disponibles i d'altres que es queden molt lluny de cobrir l'oferta inicial.
En un costat de la balança hi ha l'escola Marta Mata, que ha rebut 67 peticions per a accedir a I3 per a una oferta inicial de 38 places, segons dades del recompte de sol·licituds en primera opció i de l’oferta inicial de places publicada per l’Oficina Municipal d’Escolarització de Girona. En el cas de Secundària, la pressió més alta es concentra a l’institut Santiago Sobrequés i Vidal, amb 217 sol·licituds per a 120 places de 1r d’ESO.
