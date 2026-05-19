Dos centres de Palafrugell i Olot, premiats als Baldiri amb projectes que impulsen el català i posen les arts al centre
L’escola Vedruna Prats de la Carrera i l’institut escola Greda reben el premi Baldiri Reixac en la categoria d'Experiències, dotat amb 600 euros
L’escola Vedruna Prats de la Carrera de Palafrugell i l’institut escola Greda d’Olot han estat reconeguts en la darrera convocatòria dels premis Baldiri Reixac, organitzats per la Fundació Carulla, per impulsar la llengua i posar les arts al centre del projecte educatiu.
Els dos centres gironins han estat distingits en la categoria Experiències, que reconeix iniciatives d’aula innovadores que responen de manera creativa als reptes actuals dels centres educatius a través de les arts i la cultura i, alhora, enforteixen l’ús del català entre els infants i joves. En total, aquesta categoria ha premiat 20 centres, cadascun amb una dotació de 600 euros.
En el cas de Palafrugell, el projecte guardonat ha estat Esculturitis, menter que a Olot el reconeixement ha estat per a Què és l’art?. Les dues propostes formen part d’una edició dels Baldiri que ha posat l’accent en iniciatives que fan de la llengua catalana un element de cohesió dins la comunitat educativa i que utilitzen la cultura com a eina per enfortir-ne l’ús.
La convocatòria 2025-2026 dels guardons ha reconegut 28 centres educatius en les diferents categories: Premi Baldiri Arts i Llengua, Premi Baldiri Experiències i Premi Baldiri a l’Escola Transformadora. En conjunt, els premis reparteixen 44.000 euros. A aquesta edició s’hi havien presentat 137 projectes, dels quals 114 procedien de Catalunya, 21 del País Valencià, un de les Illes Balears i un de Catalunya Nord.
La directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve, destaca que "fa anys que treballem per acostar la cultura i l’educació als infants i joves perquè creiem en el seu poder transformador" i assenyala que "els premis Baldiri reconeixen projectes que utilitzen les arts i la llengua catalana per generar pensament crític, cohesió i noves maneres de mirar el món".
L’entrega de premis tindrà lloc el 7 de juny al Museu Terra de l’Espluga de Francolí i comptarà amb la presència dels centres guardonats. Al llarg de les seves 48 edicions, els premis Baldiri han arribat a més de 23.443 alumnes i 593 centres dels Països Catalans.
