Una seixantena d'educadores d'escoles bressol gironines se sumen a la manifestació de Barcelona per reclamar més recursos

La protesta, convocada per la Plataforma 0-3, reclama la "dignificació" de l’etapa, més finançament públic, menys ràtios i millores salarials

Un grup d'educadores manifestant-se aquest migdia a Barcelona. / Som Infància

Meritxell Comas

Girona

Educadores d'escoles bressol de la província de Girona s’han sumat avui a la nova jornada de vaga convocada per la Plataforma 0-3, que agrupa entitats i sindicats del sector, per reclamar més recursos, menys ràtios i la "dignificació" de l’etapa.

La mobilització s'ha centralitzat a Barcelona, on s’ha convocat una manifestació unitària. Des de les comarques gironines també hi ha hagut participació: un autobús amb 60 persones ha sortit aquest matí des de Santa Coloma de Farners per sumar-se a la marxa reivindicativa.

El sector denuncia que l’etapa 0-3 arrossega des de fa anys mancances estructurals, com la precarietat laboral, els sous baixos, les diferències de condicions segons el model de gestió i unes ràtios que consideren “massa elevades”.

La d’avui és la segona i última convocatòria de vaga del sector 0-3. La primera es va fer el 7 de maig, en el marc d’una mobilització estatal, i va comptar amb accions descentralitzades a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona. A Girona, mig miler d’educadores van sortir al carrer per defensar que l’etapa és “essencial” i reclamar reconeixement educatiu, laboral i pressupostari.

El sector reclama la "dignificació" de l'etapa educativa i de les condicions laborals, una reducció de ràtios i un finançament públic "suficient i estable". També demanen una millora salarial, posar el 0-3 i les cures al centre de les polítiques públiques, garantir la universalitat i la gratuïtat de l’etapareforçar l’educació inclusiva i ampliar els recursos humans per poder oferir una atenció més personalitzada als infants.

El seguiment de la vaga a les escoles bressol municipals de la ciutat de Girona ha estat del 68,5%.

Context de mobilitzacions educatives

La protesta arriba en plena onada de mobilitzacions educatives i només sis dies després de la vaga territorial de docents a Girona. També coincideix amb el final de la preinscripció a les llars d’infants municipals.

