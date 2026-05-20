El val escolar de 60 euros ja té data: qui el pot rebre i com s’haurà d’activar
El Govern impulsa la quarta edició de l’ajuda per comprar material escolar el curs 2026-2027
La Generalitat de Catalunya ha aprovat una nova edició del val escolar, una ajuda directa de 60 euros per alumne pensada per alleugerir la despesa de les famílies a l’inici del curs. La mesura s’adreça a l’alumnat de Primària i Secundària escolaritzat en centres catalans sostinguts amb fons públics durant el curs 2026-2027.
Aquest val escolar de Catalunya consisteix en dos xecs de 30 euros que es poden destinar a la compra de material escolar, com ara llibres, elements de papereria, diccionaris, calculadores o motxilles. El Govern hi destinarà una dotació de 50 milions d’euros, després que en l’edició anterior l’ajuda arribés a més de 700.000 alumnes.
Qui pot rebre el val escolar?
Els requisits del val escolar són clars: l’ajuda va dirigida a tot l’alumnat de qualsevol curs de Primària o Secundària que estigui inscrit en un centre públic, concertat o d’educació especial de Catalunya. També s’hi inclouen els alumnes de cicles de grau bàsic.
Això vol dir que no es tracta d’una ajuda condicionada a la renda familiar, sinó d’un suport general per a les famílies amb fills escolaritzats en aquests nivells educatius.
Quan i on es pot demanar?
La campanya començarà durant el mes de juny, quan els vals escolars s’enviaran als domicilis de les famílies. Un cop rebuts, es podran activar a través del web oficial habilitat per gestionar l’ajuda.
Els vals es podran utilitzar des del moment en què arribin a casa fins al final de la campanya, poc després de l’inici del curs escolar 2026-2027.
En què es pot gastar?
L’ajuda es podrà fer servir als comerços col·laboradors adherits a la plataforma del programa, que superen els 2.000 establiments. Les famílies podran comprar material escolar necessari per a la tornada a les aules.
També hi haurà una altra opció: cedir l’import del val escolar directament al centre educatiu, perquè es descompti de l’aportació que fan les famílies pel material del curs.
La gran novetat d’aquesta edició
La principal novetat del val escolar 2026-2027 és la seva distribució digital. El Govern aposta per aquest sistema per fer el projecte més sostenible i reduir l’ús de paper.
Fins ara, el val només es podia fer servir en establiments comercials físics. Amb aquesta nova edició, la digitalització del sistema obre la porta a una gestió més àgil i adaptada als nous hàbits de compra.
