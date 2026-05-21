La Fundació Maria Rosa Sans obre una nova convocatòria de beques universitàries per a joves de la Garrotxa
La novena edició del programa s’adreça a alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau superior de diversos centres de la comarca
La Fundació Maria Rosa Sans, promoguda per Noel Alimentaria, obrirà aquest dissabte 23 de maig una nova convocatòria del seu programa de beques universitàries. Els ajuts s’adrecen a joves de la Garrotxa amb bon expedient acadèmic i recursos econòmics limitats que vulguin accedir a estudis superiors.
La convocatòria, la novena des de la creació del programa el 2018, preveu una dotació màxima de 10.000 euros per alumne i curs acadèmic. Les beques cobreixen despeses de matrícula i taxes obligatòries, allotjament, manutenció, desplaçaments i material docent.
Des del 2018, la fundació ha concedit ajuts a 26 estudiants i hi ha destinat més de 200.000 euros. Les beques es poden prorrogar anualment fins a la finalització dels estudis universitaris, sempre que l’estudiant mantingui el rendiment acadèmic requerit i la situació econòmica familiar continuï complint els criteris establerts.
Els candidats podran presentar la sol·licitud fins al dilluns 22 de juny de 2026 a través de la secretaria del centre on cursen els estudis. La resolució es comunicarà per correu postal certificat als estudiants seleccionats i per correu electrònic als no escollits i als candidats en reserva.
Per optar als ajuts, cal estar empadronat, o haver-ho estat durant els dos darrers anys, en algun municipi de la Garrotxa. També cal cursar segon de batxillerat o segon curs d’un cicle formatiu de grau superior a l’Institut Garrotxa, l’Institut Montsacopa, l’Institut Bosc de la Coma, l’Escola Pia d’Olot, l’Escola d’Art d’Olot o l’Institut Castell d’Estela. La convocatòria també inclou l’institut d’Amer, a la comarca de la Selva.
Els aspirants han d’haver obtingut una nota mitjana mínima de 7 sobre 10 en acabar els estudis. En el cas dels menors d’edat, la sol·licitud haurà de comptar amb l’autorització dels tutors legals.
A banda de l’ajut econòmic, els estudiants becats s’incorporen a un programa de mentoria de la fundació. Aquest acompanyament inclou orientació personal i professional durant l’etapa universitària, amb el suport de mentors de diferents àmbits vinculats als estudis escollits pels beneficiaris.
