“Fes-me un examen i avalua'm com un tribunal” o “és millor dormir o estudiar una hora més?”: les preguntes dels estudiants a la IA a les portes de les PAU
Més enllà de les respostes acadèmiques, els alumnes busquen en la intel·ligència artificial estratègies per afrontar la pressió i l'angoixa dels exàmens de Selectivitat
A les portes de les PAU (els exàmens seran el 9, 10 i 11 de juny), els estudiants han trobat en eines d’intel·ligència artificial com ChatGPT un professor de repàs particular, un vident, un psicòleg i, fins i tot, un pare o una mare que els diu quan posar-se a estudiar, quan fer una pausa per dinar o quan anar a dormir. I és que no pregunten només què pot sortir a l’examen (les assignatures que més els preocupen són Matemàtiques, Història, Filosofia, llengües, Física, Química i Biologia), sinó també, i sobretot, com poden arribar-hi vius (en alguns casos, fins i tot, com sortir-ne airosos i entrar al grau que volen sense despentinar-se massa).
“Si només em queden 15 dies, què estudio?”; “quines preguntes creus que poden caure?”; "fes-me un simulacre d'examen i sigues dur corregint-me”; "em pots explicar això com si no en sabés res?"; “és millor dormir o estudiar una hora més?”; o “és normal sentir que no sé res?” són només algunes de les preguntes que els estudiants llancen a la IA, esperant, molt sovint, una fórmula màgica.
Una de les demandes més repetides és que la IA els prepari un simulacre d'examen "tipus PAU" de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Història, Filosofia, Matemàtiques, Biologia, Física, Química o Economia. Però no volen només que els posi a prova amb enunciats "semblants" als de la Selectivitat, sinó que demanen a la IA que sigui estricta i els posi nota “com si fos el tribunal”.
En funció del resultat, repregunten: "Què puc fer per passar d'un 6 a un 8?". La resposta no té massa misteri i sol ser estudiar més. Però la IA també sembla tenir la solució: els prepara un pla d'estudi "realista" de dilluns a diumenge amb les matèries que han de prioritzar per "recuperar el temps perdut", quantes hores dedicar a cada assignatura, com repartir el temari i, fins i tot, els marca quan fer les pauses. I és que en molts casos, els alumnes no busquen només una resposta acadèmica, sinó una pauta que els ajudi a ordenar la pressió.
Alerta amb les "al·lucinacions"
El representant de la Junta Territorial de Secundària a les comarques gironines i director de l'institut Montilivi de Girona, Ruben Pino, veu amb bons ulls que s'utilitzi la intel·ligència artificial com a "recurs complementari", sempre i quan els alumnes ho facin amb "criteri i sentit crític". En aquest sentit, assenyala que "la IA ha arribat per quedar-se i ja és un aprenentatge en sí que l'aprenguin a fer servir, però ha de ser un suport a l'estudi que els permeti practicar el temari, en cap cas substitueix el fet d'haver anat a classe, i l'han d'utilitzar tenint una base de coneixements perquè un dels grans problemes de la intel·ligència artificial són les al·lucinacions".
Recomana, però, que practiquin amb els models que permeten carregar les fonts, com NotebookLM, que ja l'utilitzen des dels centres educatius. "No s'inventa res, s'acota a les fonts que li indica l'usuari i a partir d'aquí li fa preguntes, per exemple, tipus test", assenyala. És aquí on "en poden treure profit", perquè "si no tens fonts fiables, la IA ja no és útil".
Control de l'ansietat
L'ansietat també és una de les grans protagonistes de les preguntes que els estudiants fan arribar a la IA: "Si en els simulacres trec un 5, encara podré entrar a tal grau?”; “he estudiat molt però sembla que no retinc res”; “em fa por quedar-me en blanc”; “no sé si arribaré a tot” o “em pots ajudar a calmar-me abans de començar?”.
L'expert en psicologia educativa Àngel Guirado i també president de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, assenyala que "la IA no pot ajudar a rebaixar l'angoixa i l'ansietat davant d'un examen com el de la Selectivitat, al contrari, molt probablement la farà créixer perquè fa preguntes que et fan adonar que encara hi ha moltes coses que no saps". A més, sosté que "sempre et dona la raó".
La solució, apunta, passa perquè els estudiants s'organitzin amb temps: "S'ha de fer un treball suau i constant, estudiar el nombre d'hores que cadascú es vegi capaç, menjar bé i dormir les hores que toquen, però també sortir de casa i fer esport". El dia abans, alerta, és "contraproduent tancar-se a la biblioteca a estudiar de forma compulsiva": "No aconseguiràs tenir més coneixements que fa dos dies perquè acumularàs tanta tensió que no servirà de res, això dispararà l'ansietat i bloquejarà la memòria". El seu consell pel dia abans és "sortir a caminar, quedar amb els amics, anar al cinema, a un concert o fer alguna cosa que no tingui res a veure amb la Selectivitat".
