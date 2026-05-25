Nova vaga educativa: demà serà el torn dels estudiants de secundària i universitats
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) convoca una vaga estudiantil en defensa de l'educació pública, amb manifestacions a Barcelona i València
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat una vaga estudiantil per demà, adreçada a estudiants de secundària i universitaris d'arreu de Catalunya. La mobilització s’emmarca en el cicle de protestes liderat per les Assemblees Docents per reclamar "dignitat" per a la professió docent i una educació pública de qualitat, més recursos, millors condicions laborals per al professorat i una educació pública de qualitat.
La jornada preveu manifestacions en diferents punts del territori. A Barcelona, la protesta començarà a les 12 del migdia a la plaça Universitat, mentre que a València la convocatòria serà a les 10 del matí davant l’institut Ferrer i Guàrdia.
Amb aquesta vaga, el SEPC vol expressar el suport dels estudiants a les reivindicacions del col·lectiu docent i ampliar-les al conjunt de la comunitat educativa. Entre les principals demandes hi ha l’increment de recursos per a l’escola pública, la reducció de ràtios, menys burocràcia per als professionals de l’educació i la defensa d’una educació “100%” en català.
El sindicat també reclama posar fi al que considera mesures de “control social” dins les aules. En aquest sentit, critica el pla pilot que introdueix els Mossos d’Esquadra als centres educatius, una iniciativa que qualifica de mesura “autoritària”. Segons l’organització, aquestes polítiques suposen una “militarització” dels centres i poden contribuir a assenyalar els col·lectius més vulnerables.
La plataforma estudiantil defensa, a més, avançar cap a la gratuïtat de l’educació en tots els nivells i eliminar les barreres d’accés i la segregació per raó de gènere, origen o classe social. Amb tot, reclamen una educació "pública, popular, feminista, en català i de qualitat".
La portaveu nacional del SEPC, Tània Ros, fa una denúncia als governs autonòmics: "Afirmen que no hi ha recursos per cobrir les necessitats de la pública, però constantment veiem com es dediquen a finançar els cossos repressius de l'Estat", i lamenta que "hi ha recursos, el que no hi ha és voluntat".
