Els docents tornen demà a la vaga amb una manifestació fins al pavelló de Salt: "Ens trobem per anar al funeral de l'educació pública"
La mobilització començarà a les nou del matí al Pont del Dimoni i acabarà amb una concentració i parlaments al pavelló municipal de Salt, en una nova convocatòria de vaga general
Després de la vaga d'estudiants de secundària i universitats d'avui, convocada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), les comarques gironines viuran demà una nova aturada impulsada pels sindicats USTEC, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT, juntament amb l'Assemblea de Docents de Girona; la segona de les tres vagues generals previstes arreu de Catalunya.
A Girona, la mobilització per reclamar millores salarials, més recursos, més democràcia, menys burocràcia i menys ràtios començarà a les nou del matí al Pont del Dimoni, des d’on sortirà una manifestació fins al pavelló municipal de Salt, on hi ha prevista una concentració i diversos parlaments.
L'escenari, però, recrearà un funeral. "Tothom ha de portar una samarreta negra a la motxilla (els docents aniran vestits de groc "com un dimecres més"), hi haurà corones de flors i també un taüt", assenyala la portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona, Emma Riera, que assegura que "demà ens trobem per anar al funeral de l'educació pública, en un context en què el Departament d'Educació està immòbil". Amb tot, subratlla que "estem en desacord amb les propostes de millora de l'escola inclusiva, que són molt poc concretes, i les mesures salarials, que només contemplen incrementar els complements als docents amb càrrecs i nosaltres demanàvem que el sou base fos el mateix per a tothom".
Sota el lema "Sense un acord satisfactori no acabem el curs", després dels parlaments han organitzat una sortida a l'entorn per fer visibles les seves reivindicacions. Han fet una crida als participants a portar calçat còmode, crema solar i dinar.
