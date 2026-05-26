El maig més agitat a les aules: sis vagues educatives i només 14 dies lectius sense aturades
El calendari acumula dues convocatòries en l'etapa del 0-3, dues vagues generals, una aturada territorial i una vaga estudiantil
El maig ha estat un mes especialment agitat a les aules gironines. Entre l’1 i el 31 de maig, el calendari escolar suma 20 dies lectius, però 6 han coincidit amb alguna convocatòria de vaga educativa, deixant només 14 jornades lectives sense cap aturada convocada.
Algunes convocatòries, però, afectaven només sectors concrets. El calendari de protestes va començar amb dues jornades de vaga centrades en l'etapa del 0-3 convocada per la Plataforma 0-3, els dies 7 i 20 de maig, en plena reivindicació de millores laborals i de reconeixement per al personal d’aquesta etapa. Entremig, el sector va viure la vaga general del 12 de maig, convocada a tot Catalunya per USTEC, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT; i la vaga territorial del 14 de maig, que afectava específicament Girona i la Catalunya Central.
Avui s’hi ha afegit una vaga d'estudiants de secundària i universitats convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) en defensa de l'educació pública, i demà està prevista una nova vaga general educativa a tot Catalunya.
Dues jornades pendents
El calendari de mobilitzacions encara no s’ha acabat. Si no hi ha canvis, els sindicats mantenen dues dates més a principis de juny: l’1 de juny, amb una nova vaga territorial a Girona, i el 5 de juny, amb una nova vaga general a tot Catalunya.
Nova reunió per a desencallar la situació
El Departament d'Educació i Formació Professional ha convocat als sindicats a una nova reunió per a desencallar la situació, avui a dos quarts de sis de la tarda a la seu de la conselleria.
Les reivindicacions
Les convocatòries formen part d’un mes d’aturades i mobilitzacions que USTEC, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT han plantejat entre els mesos de maig i el juny sota el lema “Sense condicions dignes, no acabem el curs”. Els sindicats reclamen mesures per dignificar la professió docent, millorar les condicions laborals i reforçar l’educació pública. Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de ràtios, l’increment de plantilles, més recursos per a l’escola inclusiva, la reducció de la burocràcia i una revisió dels currículums amb participació del professorat. Els convocants també rebutgen l’acord signat pel Departament d'Educació amb CCOO i UGT, que consideren "insuficient".
