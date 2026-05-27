Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
marihuana Gironavagues docentsmort Begurcatalà GironaGirona FCJuana Camilión
instagramlinkedin

Docents tallen l'AP-7 a Salt en una nova jornada de vaga educativa

Hi ha manifestacions i mobilitzacions actives a diversos indrets del territori català

Vídeo: Nova jornada de vaga de docents gironins

Vídeo: Nova jornada de vaga de docents gironins

Marc Martí Font

ACN

ACN

Salt / Girona

Els docents tallen l'AP-7 a Salt en una nova jornada de vaga educativa a tot Catalunya. En paral·lel, hi ha manifestacions i mobilitzacions actives a Barcelona, Granollers i Tarragona. A Salt, els manifestants han accedit a la via pel voral en sentit França, després d'acordar-ho amb els Mossos d'Esquadra, i han acabat tallant en els dos sentits de la marxa.

La vaga es produeix un dia després que sindicats i Departament d'Educació acostessin posicions en una nova reunió negociadora, en la qual la conselleria va plantejar un complement salarial per a tots els docents d'uns 40 euros. Els sindicats van valorar positivament que la proposta fos lineal però van alertar que continua sent insuficient. Les negociacions continuaran aquesta tarda, amb una nova reunió de la Mesa Sectorial.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents