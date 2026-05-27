Docents tallen l'AP-7 a Salt en una nova jornada de vaga educativa
Hi ha manifestacions i mobilitzacions actives a diversos indrets del territori català
Els docents tallen l'AP-7 a Salt en una nova jornada de vaga educativa a tot Catalunya. En paral·lel, hi ha manifestacions i mobilitzacions actives a Barcelona, Granollers i Tarragona. A Salt, els manifestants han accedit a la via pel voral en sentit França, després d'acordar-ho amb els Mossos d'Esquadra, i han acabat tallant en els dos sentits de la marxa.
La vaga es produeix un dia després que sindicats i Departament d'Educació acostessin posicions en una nova reunió negociadora, en la qual la conselleria va plantejar un complement salarial per a tots els docents d'uns 40 euros. Els sindicats van valorar positivament que la proposta fos lineal però van alertar que continua sent insuficient. Les negociacions continuaran aquesta tarda, amb una nova reunió de la Mesa Sectorial.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital