Educació xifra en un 25% el seguiment de la vaga
Les dades corresponen al personal docent i laboral dels centres públics i del Departament, amb informació comunicada pel 81,62% dels centres cridats a la vaga
El Departament d’Educació i Formació Professional ha xifrat en un 24,89% el seguiment de la vaga general docent d’aquest dimecres a Catalunya, segons les dades recollides fins a les 13 hores.
Les dades són de tot Catalunya (la conselleria no ha facilitat dades de la província de Girona) i corresponen al personal docent i al personal laboral dels centres públics i del Departament d’Educació i FP, inclosos els serveis educatius, els serveis territorials i els serveis centrals. Segons el Departament, a la una del migdia havien comunicat les dades el 81,62% dels centres de treball amb personal cridat a vaga.
Educació precisa que hi ha altres col·lectius sobre els quals no disposa de dades, com el personal de centres d’altres titularitats, el personal de neteja, cuina o monitoratge.
