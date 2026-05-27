Els docents afronten una nova jornada de vaga a tot Catalunya mentre es mantenen les negociacions amb Educació
Sindicats i Departament es tornaran a reunir aquesta tarda després d'acostar posicions aquest dimarts
Els docents afronten aquest dimecres una nova jornada de vaga a tot Catalunya. Es tracta de la vuitena aturada del nou cicle -a banda de les dues vagues del 0-3- i la segona en què la convocatòria és per a tot el país. La vaga es produeix un dia després que sindicats i Departament d'Educació acostessin posicions en una nova reunió negociadora, en la qual la conselleria va plantejar un complement salarial per a tots els docents d'uns 40 euros. Els sindicats van valorar positivament que la proposta fos lineal però van alertar que continua sent insuficient. Les negociacions continuaran aquesta tarda, amb una nova reunió de la Mesa Sectorial. El col·lectiu ha organitzat diverses mobilitzacions arreu del país amb motiu de l'aturada.
A banda del complement salarial, Educació també va plantejar estudiar una "compensació" per als docents afectats per la retallada del 2012 en els sexennis (estadis), quan van passar a cobrar-se a nou anys i no a sis. Aquesta decisió es va revertir, però els sindicats reclamen que es pagui el "deute" que es va acumular durant els anys que va durar la retallada.
D'altra banda, Educació va confirmar la voluntat d'aplicar l'increment del 30% del complement específic en tres anys i no en quatre, com estava inicialment pactat en l'acord amb CCOO i UGT.
Els sindicats de la vaga -USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical- sostenen, però que la proposta encara és insuficient per arribar a un acord i mantenen les peticions perquè Educació vagi més enllà. En aquest sentit, esperen que la conselleria atengui les seves reclamacions aquest dimecres i concreti algunes de les coses que els van plantejar aquest dimarts, com per exemple un calendari concret sobre la compensació per la retallada dels sexennis.
La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, va alertar que si la resposta que l'administració els dona aquest dimecres no els satisfà no descarten apostar per la vaga indefinida.
Després de la vaga d'aquest dimecres, dijous està convocada aturada al Maresme i el Vallès i divendres al Baix Llobregat i el Penedès. La setmana vinent hi ha planificades aturades a Girona i Catalunya Central (dilluns), Barcelonès (dimarts), Tarragona i Terres de l'Ebre (dimecres), Lleida, Alt Pirineu i Aran (dijous) i per a tot Catalunya divendres, a l'espera que es pugui arribar a un acord que desconvoqui les vagues.
