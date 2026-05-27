Els docents aixequen el tall de l'autopista a Salt
Unes 1.200 persones han entrat a l'AP-7 després d'una manifestació
Les imatges de la nova jornada de vaga educativa a Girona
Els docents han decidit aixecar el tall de l'autopista a Salt que havien iniciat aquest dimecres al matí. Unes 1.200 persones han saltat per un voral a l'autopista quan passaven deu minuts de les onze del matí. La Coordinadora d'Assemblees Educatives a les comarques gironines han liderat aquesta protesta que ha sorgit després de la manifestació que han convocat els sindicats a les nou del matí. La protesta ha arrencat al matí amb la intenció d'aguantar fins les tres de la tarda per fer pressió en la negociació entre sindicats i el Departament d'Educació. Ara, la coordinadora convida als docents a participar en una nova mobilització entre el diumenge 31 de maig i el dilluns 1 de juny.
