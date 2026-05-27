Els docents gironins porten el pols amb Educació al carrer hores abans d’una nova reunió clau
Una marea groga omple els carrers de Girona i Salt en una nova convocatòria de vaga general per reclamar la recuperació del poder adquisitiu perdut, més recursos per desplegar l’escola inclusiva, menys ràtios, menys burocràcia i més democràcia als centres
Els docents gironins han tornat a omplir els carrers aquest matí en un nou pols amb el Govern (la d'avui és la sisena convocatòria de vaga que afecta la província de Girona en el que portem de maig), amb la mirada posada tant en la manifestació com en la reunió de negociació que, a partir de les tres de la tarda, ha de tornar a asseure els sindicats i el Departament d’Educació a la Mesa Sectorial.
La protesta ha arrencat a les nou del matí al pont del Dimoni de Girona i s'ha dirigit fins al pavelló municipal de Salt, en una nova jornada de vaga general desplegada en el conjunt de Catalunya marcada per la pressió negociadora, el malestar "acumulat" i la sensació que "la conselleria no ens escolta".
La manifestació, convocada per USTEC-STEs, Professors de Secundària, CGT i La Intersindical amb el suport de l’Assemblea de Docents de Girona, ha aplegat 2.000 persones segons fonts policials i 4.000 segons USTEC-STEs. Entre pancartes de "Ni Netflix té tant de drama", samarretes grogues (alguns fins i tot vestien armilles amb el text: "Accident educatiu greu") i consignes contra la manca de recursos, els docents han volgut deixar clar que la reivindicació va més enllà del sou. "El Departament d'Educació em deu més de 5.000 euros de complements deixats de cobrar, però la societat s'ha quedat només amb la reivindicació econòmica i aquest és un dels punts que està al final de la llista perquè hi ha coses més importants, com per exemple que és impossible que una sola persona pugui atendre bé els 30 alumnes que tenim a l'aula, quan més de la meitat tenen necessitats educatives especials", ha assenyalat la professora d'un institut de Callella, Olga Samper. Reclamen recuperar el poder adquisitiu perdut, però també "més mans a l'aula", menys ràtios (15 alumnes a primària i 20 a secundària), menys burocràcia, més estabilitat de plantilles, currículums més clars i consensuats i recursos "reals" per fer possible l’escola inclusiva.
Nivell cada vegada més baix
La mestra d'una escola de Girona, Núria Fernández, que ha participat en la protesta "com a docent i com a mare", ha insistit que "necessitem més suport dins l’aula per atendre la diversitat que tenim". Segons ha detallat, els mestres han de respondre a necessitats molt diverses —neurològiques, de parla, cognitives o d’altes capacitats— sense prou recursos, una realitat que els obliga a "haver d'abaixar el nivell perquè no podem ser a tot arreu".
Els docents de secundària i FP Josep Maria Tolsà i Natàlia Carricondo, arribats des de Sils, s'han sumat a totes les vagues, fins i tot quan ha tocat anar a Barcelona. Són parella i tenen dos fills, i això els ha suposat "uns 1.000 euros menys" en la seva economia domèstica: "Ens hem hagut d'estar de coses però no volem treballar en aquestes condicions ni que els nostres fills rebin aquesta educació".
Els docents també han denunciat el "col·lapse" de les aules d'acollida ("amb 40 alumnes i només 2 professors és impossible que aprenguin català") i han celebrat que "des dels anys 80 que el col·lectiu no estava tan ben organitzat com ara". Confien, però, arribar a un acord "aviat" amb el Departament d'Educació: "Del contrari, passarem a la vaga indefinida", han assenyalat.
"Ho hem tornat a fer i ho hem petat"
La portaveu d’USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls, ha celebrat que "ho hem tornat a fer i ho hem petat", amb una "demostració de força molt potent" que obliga al Departament d'Educació a "moure fitxa". En aquest sentit, ha reclamat al Govern que "no continuï amagant-se" i que negociï "de veritat", amb "recursos, calendaris i garanties", en un context en què "la inclusiva no pot continuar sent un discurs buit perquè el 40,6% de l'alumnat té reconegudes necessitats específiques de suport educatiu".
Amb tot, ha volgut deixar clar que "les condicions amb les que nosaltres treballem són amb les que el nostre alumnat aprèn" i ha assenyalat que "si el Departament s’estima l’educació d’aquest país, ha de vetllar per arribar a un acord digne".
Després, els docents han tallat l'AP-7 a Salt, tot i que els sindicats se n'han volgut desmarcar.
