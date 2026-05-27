Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga docents GironaEl Celler de Can RocaPSOEAlexia Putellasmarihuana GironaGirona FC
instagramlinkedin

Els docents volen acampar al centre de Girona la nit de diumenge a dilluns

La Coordinadora d’Assemblees Educatives de les Terres Gironines ha programat espectacles familiars, castells i concerts aquest diumenge a partir de les cinc de la tarda, amb Jordi Tonietti, Pelukass i Minibús Intergal·làctic com a plats forts

Les imatges de la nova jornada de vaga educativa a Girona.

Les imatges de la nova jornada de vaga educativa a Girona. / DdG

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Els docents gironins preparen una acampada al centre de Girona la nit de diumenge a dilluns, abans de la nova jornada de vaga territorial prevista per dilluns 1 de juny. L'acció, impulsada per la Coordinadora d’Assemblees Educatives de les Terres Gironines com a mesura de pressió al Departament d'Educació i batejada com a "Colònies", arrencarà aquest diumenge a partir de les cinc de la tarda i l'objectiu és que s’allargui fins l’endemà.

La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça Catalunya i la seu de la Generalitat a Girona. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora. També s’hi anuncien actuacions amb la col·laboració de Jordi Tonietti, Pelukass, Minibús Intergal·làctic, Jordi i Malva —dels Atrapasomnis—, Ander Pardo i Joe Driffield, i Fetus, a més d’«alguna sorpresa més».

Notícies relacionades

La convocatòria vol tenir també un caràcter familiar i festiu, amb activitats pensades per fer visible la protesta al carrer abans de la nova aturada de dilluns.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
  2. Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
  3. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  4. Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
  5. «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
  6. Foc nou al Girona
  7. Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
  8. Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital

Els docents volen acampar al centre de Girona la nit de diumenge a dilluns

Els docents volen acampar al centre de Girona la nit de diumenge a dilluns

Educació xifra en un 25% el seguiment de la vaga

Educació xifra en un 25% el seguiment de la vaga

Experts científics coincideixen: aquests són els millors exercicis per guanyar força quan estàs lesionat

Experts científics coincideixen: aquests són els millors exercicis per guanyar força quan estàs lesionat

L'Ajuntament de Palafrugell reclama que es mantingui la línia d’I3 de l’Escola Torres Jonama

L'Ajuntament de Palafrugell reclama que es mantingui la línia d’I3 de l’Escola Torres Jonama

Això és tot el que el Departament d'Educació ha ofert als sindicats fins ara

Això és tot el que el Departament d'Educació ha ofert als sindicats fins ara

Salt reivindica Josep Ramis amb una exposició que acosta el seu llegat artístic al municipi

Salt reivindica Josep Ramis amb una exposició que acosta el seu llegat artístic al municipi

La UdG prohibeix els dispositius electrònics als exàmens per combatre el frau acadèmic

La UdG prohibeix els dispositius electrònics als exàmens per combatre el frau acadèmic

L'empresa gironina Calsina Carré inaugura un hub logístic per a transportistes a Algesires

L'empresa gironina Calsina Carré inaugura un hub logístic per a transportistes a Algesires
Tracking Pixel Contents