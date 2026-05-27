Els docents volen acampar al centre de Girona la nit de diumenge a dilluns
La Coordinadora d’Assemblees Educatives de les Terres Gironines ha programat espectacles familiars, castells i concerts aquest diumenge a partir de les cinc de la tarda, amb Jordi Tonietti, Pelukass i Minibús Intergal·làctic com a plats forts
Els docents gironins preparen una acampada al centre de Girona la nit de diumenge a dilluns, abans de la nova jornada de vaga territorial prevista per dilluns 1 de juny. L'acció, impulsada per la Coordinadora d’Assemblees Educatives de les Terres Gironines com a mesura de pressió al Departament d'Educació i batejada com a "Colònies", arrencarà aquest diumenge a partir de les cinc de la tarda i l'objectiu és que s’allargui fins l’endemà.
La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça Catalunya i la seu de la Generalitat a Girona. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora. També s’hi anuncien actuacions amb la col·laboració de Jordi Tonietti, Pelukass, Minibús Intergal·làctic, Jordi i Malva —dels Atrapasomnis—, Ander Pardo i Joe Driffield, i Fetus, a més d’«alguna sorpresa més».
La convocatòria vol tenir també un caràcter familiar i festiu, amb activitats pensades per fer visible la protesta al carrer abans de la nova aturada de dilluns.
