AIXEQUEM EL CAP
Sabies que a Mata hi passava un tren que unia Banyoles amb Girona, conegut popularment com el Tren Pinxo?
Si passeges pels voltants de Mata, a tocar de Banyoles, podràs descobrir un espai a l’aire lliure que amaga una història de trens, viatges i indústria. Entre camins i carrers tranquils, trobaràs un indret tranquil que conserva la memòria d’un antic tren. Encara s’hi pot resseguir el traçat per on abans circulava el petit tren que connectava pobles i persones. Fixa’t en el recorregut, el traçat i l’espai que l’envolta. Podries endevinar quin era aquest punt tan especial?
C/ Sant Andreu, 96, 17846 Mata, Girona
El Baixador de Mata és un espai de memòria històrica inaugurat l’any 2009 amb l’objectiu de recuperar i posar en valor el pas del Tren Petit per aquest indret. Situat al carrer Sant Andreu de Mata, aquest punt recorda una de les parades que tenia el tren en el seu recorregut entre Girona i Banyoles. Tot i que no es conserva l’estació original tal com era, l’espai ha estat senyalitzat i museïtzat per ajudar els visitants a entendre la importància que va tenir aquest baixador dins la xarxa ferroviària i en la vida quotidiana del veïnat.
Actualment, el Baixador de Mata forma part d’un itinerari a l’aire lliure que segueix l’antic traçat del tren, avui reconvertit en camí per a vianants i ciclistes. Panells informatius, elements gràfics i restes visibles del recorregut permeten imaginar com era el pas del Tren Petit i quin paper jugava en el territori. Aquest espai
no només preserva la memòria del ferrocarril, sinó que també s’ha convertit en un punt educatiu i cultural, ideal per a escoles, famílies i visitants que vulguin conèixer la història local tot passejant amb calma.
El Tren Petit, també conegut popularment com el Tren Pinxo, va ser una línia ferroviària de via estreta nascuda en ple context de la industrialització a Catalunya. La seva construcció responia a la necessitat de millorar les comunicacions entre l’interior i la costa, facilitant el transport de persones i mercaderies en una època en què les carreteres eren escasses i lentes. El projecte del ferrocarril de Girona a Banyoles va ser aprovat l’any 1912, però no va ser fins catorze anys més tard que es va completar el ramal banyolí.
El traçat dels carrils es va situar majoritàriament a la cuneta paral·lela a la carretera, una decisió que va condicionar el funcionament de la línia. L’absència de determinades infraestructures, com ponts o túnels, va fer que el tren compartís espai amb carros i vehicles, fet que provocava incidències i accidents amb una certa freqüència. L’any 1926, la Companyia Ferrocarriles Económicos Españoles (F.E.E.) va començar a fer funcionar la línia, inicialment dedicada només al transport de mercaderies, ja que l’estació de Banyoles encara estava en obres. Finalment, el dijous 16 de març de 1928, es va inaugurar oficialment l’estació amb l’arribada del primer tren de viatgers, un automotor M-2 guarnit amb banderes, un acte molt celebrat per la població. El tren tenia un ritme tranquil: tardava aproximadament una hora a recórrer els prop de 16 quilòmetres que separaven Girona de Banyoles.
Pel que fa al recorregut, després de sortir de Girona, el tren passava per les estacions del Pont Major i de Sarrià de Ter. A la comarca del Pla de l’Estany, la línia disposava de diversos baixadors i estacions que donaven servei a la població rural, com el baixador de la República (Riudellots de la Creu), Palol de Revardit, la Banyeta, l’estació de Cornellà del Terri, el baixador de Borgonyà, l’estació de Mata i, finalment, l’estació de Banyoles, situada a la carretera de Girona, a l’actual avinguda dels Països Catalans.
Pel que fa al material mòbil, l’any 1927 es van adquirir automotors de bugies de la marca alemanya Krupp, però les dificultats tècniques van fer que fossin substituïts per locomotores de vapor. Algunes d’aquestes van rebre noms propis, com Andrea, Banyoles, Celrà, Cornellà, Mercedes o Girona, un detall que mostra fins a quin punt el Tren Petit va formar part de la vida quotidiana i emocional del territori.
Durant anys, el Tren Petit va ser essencial per a la mobilitat diària, ja que permetia desplaçaments per motius laborals, educatius o comercials i facilitava el transport de productes agrícoles i industrials. Amb el pas del temps, però, l’aparició de nous mitjans de transport més ràpids i flexibles, com l’automòbil i els autobusos, va fer que el tren deixés de ser competitiu, fins que la línia va tancar definitivament l’any 1956.
Tot i la seva desaparició, el record del Tren Petit continua ben present. El seu traçat, els antics baixadors i la memòria popular com la coneguda cançó del Tren Pinxo, permeten entendre com la industrialització va transformar la mobilitat i com el progrés també pot fer desaparèixer infraestructures que durant dècades van ser fonamentals per connectar persones i pobles. Avui, espais com el Baixador de Mata ens conviden a
aixecar el cap, mirar el paisatge i redescobrir una part essencial de la nostra història.
Aquest espai també convida a reflexionar sobre el model de mobilitat actual, podem preguntar-nos: quin model de mobilitat volem avui per al nostre territori? Creus que la desaparició del tren va respondre realment a les necessitats de la població o a un canvi de prioritats econòmiques i socials? Quins avantatges i inconvenients té el model de mobilitat actual en comparació amb el que representava el Tren Petit? És sostenible dependre majoritàriament del vehicle privat?
Si voleu aprofundir en la història del Baixador de Mata, també dit Tren Pinxo o Tren Petit, el ferrocarril que unia Banyoles amb Girona i Palamós, us proposem diferents recursos per continuar descobrint com aquest tren va transformar el territori i la vida quotidiana de la comarca.
Com a curiositat, durant les obres del carrer Sant Andreu es van trobar restes de l’antiga via del tren, un testimoni tangible del seu pas per la ciutat. A més, encara avui dia s’ha valorat la possibilitat de recuperar o reobrir la connexió ferroviària fins a Girona, una proposta que s’ha arribat a parlar amb la Generalitat de Catalunya i que demostra que el record i la importància del Tren Petit continuen ben presents.
Una molt bona manera d’iniciar-se en la història del Tren Petit és el llibre El tren petit, de Josep Clara, una obra divulgativa que explica amb claredat el recorregut del ferrocarril Girona–Banyoles–Palamós i el seu impacte social, econòmic i territorial sobre les comarques que travessava.
Per completar la lectura, també podeu consultar la revista Petit SÀPIENS, especialment el número 27 (gener de 2020), dedicat als trens de vapor, les màquines que van revolucionar el món i van transformar la manera de viatjar i de connectar els territoris.
La cançó del Tren Pinxo és un element clau de la memòria popular vinculada al Tren Petit, ja que ha contribuït a mantenir viu el record d’aquest ferrocarril més enllà de la seva desaparició. A través de la música i la tradició oral, la cançó explica de manera senzilla i propera com era el tren i el seu pas pel territori, especialment entre els infants, que l’han après i cantat durant generacions, tot i que ha patit alguns canvis. Avui dia, aquest llegat continua present gràcies a la possibilitat de fer una ruta amb el Tren Pinxo actual pels carrers de Banyoles, una activitat lúdica i educativa que permet redescobrir la ciutat tot connectant el present amb la història del tren; en aquest espai trobareu un enllaç amb la disponibilitat i la informació pràctica de l’activitat. En aquest espai trobareu un enllaç amb la disponibilitat i la informació pràctica de l’activitat. https://www.eltrenpinxo.cat/ca/
Per completar la visita, és ideal apropar-se a l’Espai-Museu del Baixador de Mata, un lloc clau per entendre la importància del Tren Petit i el paper que aquest punt ferroviari va tenir en la vida quotidiana de Banyoles. A la ciutat també destaca el Museu Darder – Espai d’interpretació de l’Estany de Banyoles, un museu molt interessant que, tot i no parlar específicament del tren, ajuda a comprendre com es vivia durant l’època del ferrocarril, el context social i natural de la comarca i la relació entre el territori, la mobilitat i les persones. Finalment, per entendre millor les diferents connexions ferroviàries i l’evolució del tren a Catalunya, es pot visitar el Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú, que ofereix una visió global del desenvolupament del ferrocarril a través de locomotores, vagons i abundant material històric.
Per acabar de convertir-vos en uns veritables experts, podeu completar la visita amb dos vídeos del Supercampus de l’SX3 que expliquen la Revolució Industrial a Catalunya, un procés clau tant per a la creació del tren com, amb el pas del temps, per a la seva desaparició davant l’aparició de nous sistemes de transport. Aquests recursos ajuden a entendre per què el ferrocarril va ser tan important en el seu moment i com els canvis tecnològics i socials en van transformar l’ús. A més, per als més petits de la casa, el vídeo d’en Titó, Excursió al Museu del Ferrocarril de Catalunya, ofereix un visionament amè i educatiu sobre els trens de vapor, ideal per complementar l’aprenentatge d’una manera divertida i accessible.
A més, a través de les xarxes socials també es continua debatent sobre el futur d’aquesta infraestructura. En un reel publicat a Instagram es parla de la possibilitat de reobrir la via del tren i recuperar la connexió ferroviària entre Banyoles i Girona, una proposta que obre el debat sobre la mobilitat sostenible i les necessitats actuals del territori. Aquest contingut mostra com el Tren Petit continua present en la reflexió col·lectiva d’avui dia.
Redescobrir el baixador de Mata és una oportunitat per reflexionar sobre la mobilitat i el model de territori que volem. En un context d’emergència climàtica, recuperar la memòria del Tren Petit ens recorda formes de desplaçar-nos més sostenibles i respectuoses amb l’entorn. Recórrer a peu o en bicicleta el seu antic traçat ens permet conèixer millor el patrimoni, millorar la salut i reduir l’impacte ambiental, valors estretament vinculats amb l’ODS 13, Acció pel clima, i l’ODS 3, Salut i benestar. Reduir el ritme, aixecar el cap i observar el paisatge ens ajuda a descobrir, pas a pas, elements patrimonials com el baixador de Mata, testimonis d’un passat que encara forma part del nostre territori.
Carla Castany Silva, alumna de 4t de Doble Titulació dels graus de Mestra d’Educació Infantil i Mestra d’Educació Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
