Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
L'analista de dades Roger Sanjaume apunta que "per una curiositat matemàtica no totes les famílies tenim les mateixes oportunitats en el moment del sorteig", que es farà el 2 de juny, i subratlla que pot haver-hi variacions "d'entre un 30% i un 40%"
Quan va veure que la seva filla, com més de 350 famílies de la ciutat de Girona, depenia d’un sorteig per obtenir plaça en una escola bressol municipal o llar d’infants de la Generalitat de la ciutat (són famílies que estan empatades a 30 punts), Roger Sanjaume va fer el que més sap fer: mirar les dades. Analista de dades de professió, ha creat una aplicació web que permet a cada família consultar quines probabilitats té d’aconseguir plaça en primera opció a les portes del sorteig, que es farà el 2 de juny.
L’eina parteix de les llistes de punts i del mecanisme del sorteig, que són dades públiques. A partir d’aquesta informació, Sanjaume ha calculat les probabilitats que té cada sol·licitud d’obtenir plaça al centre escollit en primera opció.
No obstant això, Sanjaume apunta que "en alguns casos pot haver-hi variacions d'entre un 30% i un 40% de probabilitats". En aquest sentit, detalla que "a totes les famílies se'ls ha assignat un número aleatori de l'1 al 587 i aquests números són seqüencials, però en una llista d'un curs i d'una escola bressol en concret aquests números ja no són seqüencials, sinó que són, per exemple, el 23, el 48 i el 512, i per una qüestió de probabilitat és més fàcil que et toqui quan aquests números estan molt separats". Amb tot, apunta que "per una curiositat matemàtica, no totes les famílies tenim les mateixes oportunitats en el moment del sorteig".
