Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironareforma plaça Catalunyapavelló de FontajauBarraques PalamósMíchel SánchezGirona FC
instagramlinkedin

La Fundació Impulsa reuneix a Girona joves i mentors per celebrar el final de curs

La Fundació Impulsa ha acompanyat aquest curs 55 joves del Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva, amb la implicació de 31 mentors, 29 centres educatius i 29 entitats socials

Un moment de l'acte d'ahir.

Un moment de l'acte d'ahir. / Fundació Impulsa

Redacció

Redacció

Girona

La Fundació Impulsa va celebrar ahir a la tarda a l'Auditori EspaiCaixa de Girona l’acte de cloenda del curs 2025-2026 amb la participació de joves, mentors, empreses i entitats col·laboradores del Gironès, el Pla de l’Estany, el Baix Empordà i la Selva. A l’acte hi va assitir la regidora de l'Ajuntament de Banyoles, Ester Busquets, i el patró de la Fundació Bosch Aymerich, Àngel Dutra. La jornada es va desenvolupar simultàniament també a Vic, Sabadell i Manresa.

L’acte va servir per tancar un curs en què la Fundació ha becat i acompanyat 361 joves perquè poguessin cursar estudis de Formació Professional, gràcies també al suport de més de 190 persones mentores en actiu.

A les comarques gironines, aquest curs la Fundació Impulsa ha acompanyat 55 joves —21 del Baix Empordà, 20 del Gironès, 8 del Pla de l’Estany i 6 de la Selva— amb la implicació de 31 mentors i mentores, 29 centres educatius i 29 entitats socials.

L’acte va combinar una part institucional amb testimonis de joves i mentors, que van compartir la seva experiència dins el projecte. Entre les intervencions destacades hi va haver la de Georgina Orero Dubé, jove Alumni que actualment treballa a Scania Group i compagina la seva feina amb els rallis de competició.

Durant la jornada, també es va posar en relleu l’impacte del model d’acompanyament integral de la Fundació Impulsa, que combina suport econòmic, mentoratge, orientació i formació en competències transversals. Actualment, més del 80% dels joves Impulsa es graduen, en un context en què l’abandonament dels estudis d’FP a Catalunya se situa prop del 50%.

Notícies relacionades

La cloenda va finalitzar amb “El Repte Impossible”, una dinàmica lúdica i participativa basada en enigmes i reptes d’equip, creada per fomentar la cohesió, el treball en xarxa i el sentiment de pertinença entre tots els agents vinculats a la Fundació Impulsa.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
  2. Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
  3. Veí de Girona protesta davant l'Ajuntament per la pèrdua de mobles en un pis cedit a lloguer social
  4. Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
  5. Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
  6. Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
  7. S’acaba l’era Míchel al Girona
  8. Sabies que a Mata hi passava un tren que unia Banyoles amb Girona, conegut popularment com el Tren Pinxo?

La Fundació Impulsa reuneix a Girona joves i mentors per celebrar el final de curs

La Fundació Impulsa reuneix a Girona joves i mentors per celebrar el final de curs

Miguel Zenón, guanyador d'un Grammy, serà al festival Nits de Jazz de Platja d'Aro

Miguel Zenón, guanyador d'un Grammy, serà al festival Nits de Jazz de Platja d'Aro

Vídeo | La caiguda d’Isak Andic mesos abans de la seva mort que utilitza la defensa del seu fill Jonathan

Vídeo | La caiguda d’Isak Andic mesos abans de la seva mort que utilitza la defensa del seu fill Jonathan

Dos transportistes detinguts a Salt i Figueres per robar gasoil de camions aparcats a l’AP-7

Dos transportistes detinguts a Salt i Figueres per robar gasoil de camions aparcats a l’AP-7

Banyoles retira desenes de pins caiguts al bosc de sota el Mirador de l’Estany

Banyoles retira desenes de pins caiguts al bosc de sota el Mirador de l’Estany

Enrique Riquelme: "El Barcelona s'ha rigut del Reial Madrid per culpa de Florentino"

Enrique Riquelme: "El Barcelona s'ha rigut del Reial Madrid per culpa de Florentino"

UGT manté la pressió pel conveni del comerç a Girona i demana a la patronal que desbloquegi la negociació

UGT manté la pressió pel conveni del comerç a Girona i demana a la patronal que desbloquegi la negociació

El cafè ja no és el dolent de la dieta: l’estudi que el vincula amb una microbiota més sana

El cafè ja no és el dolent de la dieta: l’estudi que el vincula amb una microbiota més sana
Tracking Pixel Contents