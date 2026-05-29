La Fundació Impulsa reuneix a Girona joves i mentors per celebrar el final de curs
La Fundació Impulsa ha acompanyat aquest curs 55 joves del Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva, amb la implicació de 31 mentors, 29 centres educatius i 29 entitats socials
La Fundació Impulsa va celebrar ahir a la tarda a l'Auditori EspaiCaixa de Girona l’acte de cloenda del curs 2025-2026 amb la participació de joves, mentors, empreses i entitats col·laboradores del Gironès, el Pla de l’Estany, el Baix Empordà i la Selva. A l’acte hi va assitir la regidora de l'Ajuntament de Banyoles, Ester Busquets, i el patró de la Fundació Bosch Aymerich, Àngel Dutra. La jornada es va desenvolupar simultàniament també a Vic, Sabadell i Manresa.
L’acte va servir per tancar un curs en què la Fundació ha becat i acompanyat 361 joves perquè poguessin cursar estudis de Formació Professional, gràcies també al suport de més de 190 persones mentores en actiu.
A les comarques gironines, aquest curs la Fundació Impulsa ha acompanyat 55 joves —21 del Baix Empordà, 20 del Gironès, 8 del Pla de l’Estany i 6 de la Selva— amb la implicació de 31 mentors i mentores, 29 centres educatius i 29 entitats socials.
L’acte va combinar una part institucional amb testimonis de joves i mentors, que van compartir la seva experiència dins el projecte. Entre les intervencions destacades hi va haver la de Georgina Orero Dubé, jove Alumni que actualment treballa a Scania Group i compagina la seva feina amb els rallis de competició.
Durant la jornada, també es va posar en relleu l’impacte del model d’acompanyament integral de la Fundació Impulsa, que combina suport econòmic, mentoratge, orientació i formació en competències transversals. Actualment, més del 80% dels joves Impulsa es graduen, en un context en què l’abandonament dels estudis d’FP a Catalunya se situa prop del 50%.
La cloenda va finalitzar amb “El Repte Impossible”, una dinàmica lúdica i participativa basada en enigmes i reptes d’equip, creada per fomentar la cohesió, el treball en xarxa i el sentiment de pertinença entre tots els agents vinculats a la Fundació Impulsa.
