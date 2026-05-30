La USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a Girona mentre consulten el col·lectiu docent
La votació es preveu posar en marxa aquest dissabte o diumenge al matí i que s'allargui fins dilluns al vespre
La USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques gironines i la Catalunya central fins que no tinguin l'aval de l'acord al qual van arribar aquest divendres a la nit amb la conselleria d'Educació. Així ho han avançat fonts sindicals, que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta els tres sindicats i es preveu que pugui començar aquest mateix dissabte o diumenge al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. En aquests moments, estan intentant tancar els detalls en l'àmbit tècnic.
El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i Professors de Secundària, van arribar a un acord en la vuitena jornada de negociacions. CGT, la Intersindical i la COS -només la CGT té representació a la Mesa Sectorial- es van aixecar de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes.
L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al complement de nova creació per a tots els docents. A quatre anys, aquest serà de 173 euros, que sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb CCOO i UGT al març i els increments estatals, faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a quatre anys. USTEC i Professors de Secundària sotmetran a consulta el nou acord.
La concreció del nou complement lineal per a tots els docents serà de 50 euros mensuals per al 2026, 52,25 per al 2027, 103,30 per al 2028 i 173,30 per al 2029. Així, a quatre anys els docents rebran 2.426,20 euros anuals més el 2029. Aquest complement, que rep el nom de millora del servei d'educació de Catalunya, s'aplicaria amb caràcter retroactiu a partir de l'1 de gener d'enguany.
A aquest complement, cal sumar-hi l'increment del 30% del complement específic -ja pactat al març- i aquesta suma suposaria un increment de 384 euros per als mestres de primària i de 389,50 euros per als professors de secundària si es té en compte només la part d'increment que aporta la Generalitat -uns 450 si s'hi inclouen els imports afectats pels increments estatals-. Si s'hi afegeixen els increments salarials pactats a escala estatal per a tots els funcionaris, les quanties són de 599,50 i 633,58 mensuals a quatre anys, respectivament.
A més, s'ha inclòs la recuperació del deute dels sexennis en cinc anys. Els sexennis són les quanties que cobren els professionals de l'educació per antiguitat i que fins al 2012 es cobraven a sis anys, però que amb les retallades es van passar a cobrar a nou anys. El 2024 aquesta retallada es va revertir, però el col·lectiu exigia percebre allò que no havia cobrat durant les retallades, qüestió que ara s'ha acceptat per part de l'administració.
Més enllà de l'aspecte salarial, s'inclou la convocatòria de 5.000 càtedres per a professors de secundària en dos anys, de tal manera que serien 2.500 l'any vinent i la mateixa quantitat el següent.
Pel que fa a les dotacions, la proposta inclou 1.088 dotacions per a la inclusiva per al curs 2026-2027, 1.651 per al 2027-2028, 1.651 per al 2028-2029 i 2.023 per al 2029-2030, fins a assolir una previsió global de 6.413.
Els nous aspectes acordats s'inclouran en una addenda al pacte, que ascendeix a un import de 726 MEUR, que s'han de sumar als 2.000 pactats al març amb CCOO i UGT.
