Les escoles bressol municipals i de la Generalitat a Girona només cobreixen el 67,5% de la demanda
El Tarlà, la Devesa, Baldufa i L'Olivera són les llars d'infants de la ciutat amb més sol·licituds
Gairebé una de cada tres sol·licituds a les escoles bressol municipals i llars d'infants de la Generalitat a la ciutat de Girona es quedaran sense plaça el curs vinent, a l'espera de conèixer els resultats del sorteig que el 2 de juny permetrà desempatar a 354 famílies igualades a 30 punts.
La ciutat ofereix un total de 396 places entre I0, I1 i I2 a les escoles bressol municipals i llars d’infants de la Generalitat, però les famílies gironines van presentar un total de 587 sol·licituds durant el procés de preinscripció (del 5 al 19 de maig) per a accedir-hi, segons recull el barem provisional publicat a la pàgina web de l'Ajuntament de Girona. Una xifra que deixa 191 sol·licituds més que places disponibles, amb una cobertura del 67,5% del total de la demanda.
Més demanda a I1
El grup amb més demanda és I1, per als infants nascuts el 2025, amb 313 sol·licituds per a un total de 220 places. Un escenari que deixa 93 peticions més que places disponibles. En el cas d'I2, per als infants nascuts el 2024, les famílies han presentat 222 sol·licituds per a 148 places, amb una diferència de 74. I a I0 (nascuts el 2026), consten 52 sol·licituds per a 28 places, és a dir, 24 més que l’oferta disponible.
El doble de sol·licituds que places disponibles
La llar d'infants amb més pressió és El Tarlà (titularitat de la Generalitat), al barri de Can Gibert del Pla, que concentra 121 sol·licituds per a un total de 52 places. Es tracta de 69 peticions més que places disponibles. La tensió es repeteix en tots els grups: a I0 hi ha 23 sol·licituds per a 7 places; a I1, 42 peticions per a 23 places; i a I2, 56 per a 22.
També destaca l'escola bressol municipal La Devesa, ubicada al barri de la Devesa, amb 97 sol·licituds per a 50 places. En aquest cas, la demanda es concentra sobretot a I1, amb 61 peticions per a 26 places. En el cas d'I2, l'equipament suma 36 sol·licituds per a 24 places.
En el cas de l'escola bressol municipal Garbí, situada al barri de Palau, el barem provisional recull 68 sol·licituds per a 38 places. El centre també té més demanda que oferta en tots els grups: 16 sol·licituds per a 7 places a I0, 34 per a 19 places a I1 i 18 per a 12 places a I2. Un altre dels equipaments municipals més sol·licitats és l'escola bressol El Tren, al barri de Sant Narcís, que ha registrat 62 sol·licituds per a 36 places. El desequilibri és especialment visible a I2, on hi ha 32 peticions per a 12 places. A I1, la diferència és menor, amb 30 sol·licituds per a 24 places.
Per la seva banda, a l'escola bressol municipal Baldufa, situada al barri de Germans Sàbat, hi consten 77 sol·licituds per a 54 places. La pressió més forta també es concentra a I1, amb 44 peticions per a 22 places. A I0, en canvi, el centre té 13 sol·licituds per a 14 places, mentre que a I2 hi ha 20 sol·licituds per a 18 places. En el cas de l'escola bressol municipal L’Olivera, al barri de Montilivi, el llistat recull 75 sol·licituds per a 60 places. El centre no ofereix places a I0, però sí a I1 i I2, on hi ha 42 sol·licituds per a 36 places, i 33 per a 24 respectivament. Per la seva banda, la situació és pràcticament equilibrada a la llar d'infants de la Generalitat Sant Ramon Nonat (Montjuïc), amb 38 sol·licituds per a 36 places.
Places lliures a Font de la Pólvora i el Pont Major
En canvi, les escoles bressol municipals Cavall Fort (Font de la Pólvora) i El Pont (Pont Major) tenen, en el conjunt del centre, més places disponibles que sol·licituds al barem provisional: Cavall Fort suma 24 peticions per a 34 places, i El Pont, 25 sol·licituds per a 36 places.
Nova escola bressol
L’Ajuntament de Girona fa anys que vol obrir una nova escola bressol al "centre de la ciutat", que oferirà entre 60 i 70 places, tot i que el consistori encara no n’ha volgut avançar més detalls.
