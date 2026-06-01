Una quarantena de docents passen la nit acampats davant la seu de la Generalitat a Girona
L’acció forma part de les “últimes colònies fins que hi hagi acord”, convocada per la Coordinadora d’Assemblees Educatives de les terres gironines
Una quarantena de docents han passat la nit acampats davant la seu de la Generalitat a Girona, a la plaça Pompeu Fabra, en el marc de la mobilització “les últimes colònies fins que hi hagi acord”. L’acampada s’ha fet amb una desena de tendes de campanya i ha servit per "escalfar motors" per a la jornada d'avui i mantenir viva la protesta educativa al carrer, mentre el sector debat el preacord dels sindicats amb el Departament d’Educació.
L’acció, convocada per la Coordinadora d’Assemblees Educatives de les terres gironines, ha continuat aquest matí després de la jornada reivindicativa i dels concerts d'ahir, que van reunir més de 300 docents, famílies i alumnes. A partir de les nou del matí, més membres de la comunitat educativa s’han anat incorporant a la plaça per analitzar si el preacord recull les necessitats reals dels centres.
La protesta arriba en ple debat sobre el preacord assolit amb Educació i mentre els docents han de decidir si el validen o el rebutgen.
