Una AFA de Girona s’ofereix a pagar 150.000 euros per climatitzar les aules i denuncia que Educació els "dona llargues"
L’associació de famílies de l'institut Santiago Sobrequés de Girona volia pagar de la seva butxaca la instal·lació d'aparells d'aire condicionat o ventiladors de sostre en les classes més afectades per la calor, però lamenta que el Departament els va dir que "el centre no ho podia fer per no crear diferències"
L’AFA de l’institut Santiago Sobrequés i Vidal de Girona es va oferir a invertir fins a 150.000 euros per climatitzar les aules més afectades per la calor, però denuncia que el Departament d’Educació els està "donant llargues des del gener". Primer van voler instal·lar aparells d'aire condicionat en una desena d’aules. Després, davant les dificultats tècniques i administratives que els plantejava el Departament, van buscar una alternativa amb ventiladors de sostre homologats. La resposta, segons l’AFA, sempre ha estat la mateixa: "cap autorització clara i cap solució concreta".
La proposta va començar a agafar forma "pels volts de Nadal", quan l’associació de famílies va traslladar a la direcció del centre que volia invertir en una millora per al centre. Després de parlar-ne amb l’equip directiu, van considerar que "una de les necessitats més urgents" era actuar contra les altes temperatures, especialment en les aules més afectades (les que toquen al pati de l'escola Migdia), on aquests dies s'han superat els 31 graus.
La idea inicial era instal·lar aparells d’aire condicionat en una desena d'aules, amb un cost estimat de 15.000 euros per aula. La intenció, però, era "començar per quatre o cinc aules i anar-ho ampliant progressivament". El projecte, però, va topar amb el Departament d'Educació. Segons el portaveu de l'AFA, A.B., "vam buscar una empresa que ens ho pogués instal·lar i, quan vam demanar el permís a Educació, ens van dir que les associacions de famílies no podíem fer inversions en un edifici que pertanyia al Departament".
Davant d’aquest primer obstacle, van demanar a la direcció del centre que assumís formalment l'actuació i l'AFA els ingressaria els diners, però van topar amb un segon mur: "El Departament d'Educació ens va dir que el centre pel seu compte tampoc ho podia fer per no crear diferències entre instituts", relata. Des dels Serveis Territorials d'Educació a Girona també els va dir que els aparells "no es podien instal·lar perquè no hi havia prou potència contractada", que A.B. recorda que "és una de les mesures d'estalvi que van prendre des del Departament".
Davant la negativa del Departament, van proposar-los instal·lar ventiladors de sostre. "Vam començar a buscar models que complissin amb les mesures de seguretat, els vam demanar si hi havia algun model homologat però no vam rebre resposta, es limitaven a fer-nos arribar les especificacions tècniques que deien que les aspes havien d'estar protegides", recorda. Amb tot, denuncia que "estem en un carreró sense sortida" perquè "tenim alumnes afogats de calor i no ens donen cap solució".
"No hi ha hagut interès"
El director de l’institut, Ignasi Auquer, assegura que el centre ha "intentat trobar una solució per millorar el confort tèrmic a les aules" perquè "estem en una situació tèrmica gairebé il·legal", però lamenta que "no hi ha hagut interès" i que "ningú s’ho ha vingut a mirar" per valorar sobre el terreny quines opcions eren possibles. El director apunta que el Departament d'Educació "mai m’ha dit que no per escrit, però tampoc m’ha donat un sí".
"És molt difícil concentrar-se"
Amb tot, Auquer remarca que "l’objectiu no és que els alumnes i els professors estiguin frescos a les aules, sinó que es pugui fer classe per sota els 27 graus perquè tothom pugui estar concentrat". I és que en les condicions actuals, subratlla "és molt difícil concentrar-se", a partir d'on afegeix que "ara tenen exàmens i s'estan jugant molt". A més, lamenta que "a Igualada totes les escoles han instal·lat ventiladors de sostre que diuen que estan homologats, però jo no m’atreveixo a posar els ventiladors que em semblin i que després em diguin que els he de treure perquè no estan homologats".
El centre disposa d’alguns ventiladors de peu enviats pel Departament d'Educació, però "no arriben a totes les aules i no resolen el problema".
Aquest diari s'ha posat en contacte amb el Departament d'Educació, però no ha obtingut resposta.
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