Famílies d’una escola denuncien que els seus fills van trobar insectes a la sopa del menjador
El Consell Comarcal de la Selva assegura que el Departament de Salut no ho ha considerat una intoxicació alimentària i, per tant, no s'han analitzat les mostres
Famílies de l’escola Ignasi Melé i Farré de Tossa de Mar han denunciat que "alguns infants" es van trobar "insectes" a la sopa que es va servir dijous 28 de maig al servei de menjador escolar. Segons els pares, les queixes van començar a circular pels grups de WhatsApp, després que "alguns alumnes expliquessin a casa que hi havia bitxos a la sopa". I, a partir d'aquí, els grups van "començar a bullir".
"Automàticament", relaten, van comunicar la situació a l’AFA del centre, que va enviar un missatge a les famílies on afirmava que "durant el torn de dinar d’infantil es va servir sopa amb insectes a causa que algun dels aliments estava en mal estat". La mateixa notificació indicava que "es van retirar els primers plats quan ja hi havia infants que havien repetit" i va informar les famílies que havia arribat informació sobre diversos casos d'infants que han experimentat mal de panxa i descomposició.
Aquest diari s’ha posat en contacte amb l’AFA del centre, però l’associació de famílies ha declinat fer declaracions perquè està pendent d’una reunió conjunta amb tècnics del Consell Comarcal de la Selva (que és qui contracta el servei), la direcció de l'escola, l’empresa de gestiona el servei de menjador (Alimentart) i representants de l’Ajuntament de Tossa de Mar. Diari de Girona també ha intentat posar-se en contacte amb la direcció del centre educatiu i amb l’empresa Alimentart, però en cap dels dos casos ha obtingut resposta.
Fonts del Consell Comarcal de la Selva asseguren que el Departament de Salut "no ha considerat les patologies comunicades prou rellevants per considerar-ho una intoxicació alimentària". En aquest sentit, apunten que "els alumnes afectats no han anat al CAP o, si hi han anat, els professionals sanitaris no han considerat que es tractés d'una gastroenteritis provocada per cap aliment en mal estat" i assenyalen que "només ha afectat 4 alumnes de més de 200 menús servits i, si no hi ha més d'un 50% d'alumnes afectats, no es pot considerar una qüestió epidemiològica", pel que han descartat analitzar les mostres de sopa.
"Dolors abdominals i caca tova"
«Aquell mateix dia, la meva filla va començar a experimentar malestar a la panxa, dolors abdominals forts i caca tova, però encara no ens han donat hora al pediatre», relatava una mare afectada.
Les famílies, per la seva banda, reclamen explicacions sobre què va passar i quines mesures s’adoptaran per evitar que es repeteixi una situació similar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
- Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
- Llagostera retira les funcions a un policia local per buscar el telèfon d'un 'instagramer' que l'acusava de pederàstia
- Un fugitiu condemnat per narcotràfic s’amaga mesos a casa de la mare a Santa Cristina d’Aro després de no tornar a la presó
- Girona instal·la un contenidor transparent per desmuntar mites sobre el reciclatge
- Torna la Fira de la Gamba de Palamós amb degustacions: del suquet de canana al gelat de gamba
- Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix