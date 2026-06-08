Catalunya impartirà el primer grau en Tecnologies i Direcció d’Empreses Agroalimentàries referent al sud d’Europa
Es tracta d’un grau interuniversitari pioner que s’impartirà a la Universitat Politècnica de Catalunya i a la Universitat de Barcelona el curs vinent, amb una oferta inicial de 50 places
La Fundació BEST, Barcelona Global i FemCAT impulsen el nou grau, que comptarà amb la participació d’onze empreses rellevants del sector agroalimentari català, entre les quals hi ha Noel
Catalunya impartirà el curs vinent el primer grau en Tecnologies i Direcció d’Empreses Agroalimentàries, una titulació pionera al sud d’Europa que neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats de talent d’un sector clau per a l’economia catalana. El nou grau, programat pel Departament de Recerca i Universitats per al curs 2026-2027, s’oferirà de manera interuniversitària a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i a la Universitat de Barcelona (UB), amb una oferta inicial de 50 places.
La titulació té interès per al teixit agroalimentari gironí perquè compta amb la participació d’empreses rellevants del sector, entre les quals hi ha Noel, que forma part del grup de companyies que col·laboraran en el desplegament del grau. També hi participaran Semillas Fitó, Agromillora, BonArea, BonpreuEsclat, Cerestia/Mat Holding, Casa Ametller, Europastry, Nufri i weRfoods.
Aquestes empreses contribuiran en àmbits com la formació pràctica i el foment de la mobilitat internacional a través de programes de beques i suport lingüístic, gestionats per la Fundació BEST.
El grau és fruit d’una col·laboració publicoprivada impulsada per la Fundació BEST, Barcelona Global i FemCAT, juntament amb les dues universitats que l’impartiran. La nova titulació s’impartirà a l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona, situada al campus de la UPC a Castelldefels, i a les facultats d’Economia i Empresa i de Biologia de la UB. A partir del segon curs, el grau es farà íntegrament en anglès.
L’objectiu és formar professionals amb un perfil híbrid, capaços de combinar coneixement tècnic i capacitat de gestió empresarial. El programa vol preparar estudiants que entenguin tota la cadena de valor agroalimentària, des dels processos productius i la tecnologia aplicada fins a la gestió estratègica, la sostenibilitat, la innovació i la internacionalització.
El Departament defensa que la posada en marxa d’aquesta titulació representa una aposta per reforçar la competitivitat del sistema agroalimentari català i generar talent directiu per a un sector que és el primer de Catalunya en facturació industrial. Segons l’informe 'El sector agroalimentari a Catalunya', elaborat per ACCIÓ i Prodeca, l’agroalimentari factura 57.981 milions d’euros, representa el 18% del PIB i dona feina a més de 177.000 persones.
Catalunya és, a més, la regió exportadora líder a Espanya i la cinquena regió europea en inversió directa estrangera del sector agroalimentari, segons el mateix informe. Amb aquest nou grau, el Govern vol situar el sistema universitari català com a referent al sud d’Europa en formació vinculada a l’agroalimentació.
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