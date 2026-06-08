Els docents fan una crida a "col·lapsar" Barcelona per "fer-nos veure" amb motiu de la visita del Papa
El sindicat USTEC-STEs organitza autobusos des de Girona i Figueres per participar en la manifestació unitària que arrencarà a les 11 del matí des de la plaça Espanya, coincidint amb la visita del Papa
El sindicat USTEC-STEs ha fet una crida als docents de les comarques gironines a desplaçar-se demà a Barcelona per participar en una nova manifestació convocada per USTEC, CGT, La Intersindical i COS després que arrasés el "no" en la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació.
La nova jornada de vaga general s'ha convocat coincidint amb la visita del papa Lleó XIV i l’inici de les Proves d’Accés a la Universitat, tot i que les accions de protesta s'han endarrerit per no afectar la mobilitat dels estudiants que es desplacen fins als respectius tribunals.
Sota la crida de "Col·lapsem Barcelona", el sindicat vol fer visibles les seves reivindicacions en defensa de l'educació pública. La portaveu d’USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls, assegura que "serà un dia molt multitudinari", i defensa que la mobilització ha de servir per "fer-nos veure i reivindicar les nostres demandes".
Des de les comarques gironines, el sindicat ha organitzat autobusos per facilitar l’assistència a la mobilització. Segons el cartell difós per USTEC-STEs, hi haurà sortides des de Figueres a les nou del matí, en concret des de CATCinemes, i des de Girona a dos quarts de deu, des del pavelló de Fontajau. Segons dades del sindicat, hi viatjaran una vuitantena de docents gironins.
La manifestació arrencarà a les 11 del matí des de la plaça Espanya. Està previst que el pontífex aterri a les 12:25 a l'aeroport del Prat i, a la una del migdia, presidirà el res de l'hora sexta a la Catedral de Barcelona. La jornada de demà culminarà amb l'acte més multitudinari: la vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic, on està previst que hi assisteixin més de 300 fidels gironins.
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