Més de 4.000 estudiants gironins comencen aquest dimarts unes PAU marcades per la vaga docent i la visita del Papa
Les proves s’allargaran fins dijous i enguany incorporen controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics
Més de 4.000 estudiants de la demarcació de Girona s'examinaran a partir de demà de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), en una convocatòria que arriba marcada per un context especialment complex: la coincidència amb una nova jornada de vaga docent i amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, que obligarà a extremar la planificació dels desplaçaments, sobretot a l’àrea de Barcelona i en els itineraris vinculats als actes del pontífex (el Papa no trepitjarà les comarques gironines, però sí que visitarà el centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, i l'Abadia de Montserrat).
A les comarques gironines hi ha 4.068 estudiants matriculats a les PAU, dins d’una convocatòria que torna a batre rècord a Catalunya, amb un total de 45.821 inscrits. Del total català, 35.052 provenen de segon de Batxillerat, 5.965 de cicles formatius de Grau Superior que s’examinen d’assignatures de la fase específica i 4.804 són de matrícula lliure, ja sigui per millorar nota o per presentar-se a matèries concretes.
L’inici de les PAU arriba després d’un final de curs tens als centres educatius públics (i en menys mesura els concertats), amb 17 jornades de vaga entre el 7 de maig i el 5 de juny, a la que s'hi ha de sumar la de demà, que es farà visible amb una manifestació unitària a Barcelona. Un fet que, inevitablement, ha impactat en la preparació de les PAU. La majoria de centres educatius, però, han ofert classes de repàs i tutories extra per a resoldre dubtes i compensar les classes perdudes.
L’altre factor que condiciona aquesta convocatòria és la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, prevista per als dies 9 i 10 de juny. L'ampli dispositiu de seguretat se centrarà sobretot a Barcelona, Montserrat i l’entorn de Brians 1, però les autoritats han recomanat planificar els trajectes amb antelació i reduir al màxim els desplaçaments innecessaris.
Detectors de dispositius electrònics
Enguany, a més, les PAU estrenen detectors de dispositius electrònics amb capacitat de comunicació –mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars, bolígrafs digitals, entre d’altres– per garantir l’equitat i la igualtat de condicions durant la realització de les proves.
L’incompliment d’aquesta norma comportarà l’expulsió immediata de l’estudiant, la qualificació de 0 en aquest examen i la possible imposició de sancions per part de la Comissió Organitzadora de la PAU, que pot decidir anul·lar la totalitat de les PAU a qui hagi incomplert la normativa d’examen. Totes les seus de tribunals disposaran de detectors d’aparells electrònics i els controls es realitzaran de manera aleatòria entre els diferents tribunals.
Els resultats de la convocatòria ordinària es publicaran el 23 de juny. La d’aquest any serà també l’última convocatòria extraordinària que es farà al setembre, ja que a partir del 2027 s’avançarà al juliol per adaptar el calendari català al de la resta de comunitats.
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