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Arrenquen les PAU a les comarques gironines amb més de 4.000 estudiants

Els estudiants han començat examinant-se de Llengua Castellana i Literatura

Alumnes de les PAU a les comarques gironines s'examinen de Llengua Castellana i Literatura

Alumnes de les PAU a les comarques gironines s'examinen de Llengua Castellana i Literatura / Aleix Freixas/ACN

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Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) han arrencat aquest dimarts a les nou del matí a les comarques gironines amb 4.064 estudiants que s'examinaran durant tres dies de diferents matèries. Això són 233 persones més de les que hi havia el curs passat. Enguany els estudiants es tornaran a repartir en quatre seus diferents. La major part d'ells estaran a Girona (2.975), però també n'hi haurà a Salt (181), Figueres (611) i Olot (297). Com és habitual, les proves han arrencat puntualment a les nou del matí amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura. Els membres del tribunal han recordat als estudiants que aquest any hi ha inhibidors de senyal i que això impossibilita que facin servir aparells electrònics.

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