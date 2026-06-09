Els docents tornen aquest dimarts a la vaga coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona amb una manifestació a plaça Espanya
USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS criden a "col·lapsar" la ciutat sota el lema 'Demanem fets, no miracles'
Els docents tornen aquest dimarts a la vaga, cinc dies després que el col·lectiu rebutgés amb una consulta el preacord d'Educació amb CCOO, UGT, USTEC i Professors de Secundària. La vaga coincideix amb l'arribada del Papa a Barcelona, prevista per a les 12.25 hores. A les 11 hores haurà començat la manifestació de plaça Espanya que convoquen USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS sota el lema 'Demanem fets, no miracles'. Els sindicats han fet una crida a "col·lapsar" Barcelona. Tot i això, han acordat començar les mobilitzacions a partir de mig matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat (PAU). Els sindicats han anunciat una altra manifestació per a diumenge als Jardinets de Gràcia.
Si no hi ha canvis d'última hora, està previst que la manifestació passi pel carrer de Tarragona, València, la plaça Tetuan, el passeig de Sant Joan i el Parlament.
La vaga de dimarts respon a les mobilitzacions que ja van anunciar els sindicats després de conèixer el resultat de la consulta als docents, dijous passat. Les organitzacions sindicals van instar la consellera d'Educació, Esther Niubó, a reunir el Comitè de Vaga, en comptes de la Mesa Sectorial, fet que de moment el departament ha tornat a rebutjar.
Divendres passat, l'endemà dels resultats de la consulta, milers de docents procedents de diverses columnes es van unir a l'Arc de Triomf de Barcelona per manifestar-se fins al parc de la Ciutadella en el marc de la vaga educativa de tot Catalunya.
La manifestació va aplegar 90.000 persones, segons USTEC i CGT, desfilant per l’avinguda Lluís Companys en direcció al Parlament, mentre que la Guàrdia Urbana va xifrar la mobilització en 15.200.
Parlon reclama "normalitat"
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha admès que les protestes convocades pels docents coincidint amb l'arribada del Papa a Catalunya són "legítimes", però ha avisat de la importància que la visita del pontífex es pugui desenvolupar amb "normalitat", atès que es tracta d'un esdeveniment "únic i històric". El primer acte del Papa a Barcelona està previst a les 13.00 hores a la catedral, i al vespre, a les 20 hores, es desplaçarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Parlon ha apostat per "intentar conciliar ambdues coses", i ha subratllat que els Mossos desplegaran un ampli dispositiu de seguretat per garantir el correcte desenvolupament dels actes i minimitzar les afectacions a la ciutadania.
Les PAU comencen dimarts
La vaga i la manifestació de dimarts també coincideixen amb l'inici de les PAU. Els sindicats van acordar no fer cap mobilització a primera hora per no afectar la mobilitat dels estudiants. El Govern va recomanar dissabte als estudiants "intentar arribar una mica abans" a les proves de les PAU per "pal·liar qualsevol situació".
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, va assegurar dilluns a Catalunya Ràdio que entén "el neguit i els nervis" dels estudiants. Tot i això, va demanar "tranquil·litat i serenor", perquè assegura que "s'ha treballat amb rigor" per garantir el desenvolupament normal de les proves.
En aquest sentit, la consellera va subratllar que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada o sortida de les PAU, però va apuntar que sempre hi ha "flexibilitat" per a casos de força major.
Manifestació del 14 de juny
USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS preparen una altra manifestació a Barcelona el diumenge 14 de juny per "exigir al PSC un canvi en l'educació pública". Així ho va confirmar la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, que va instar el Govern de Salvador Illa a aplicar un "canvi" en l'educació pública, i aconseguir el suport de les famílies i la societat.
La manifestació del dia 14 començarà als Jardinets de Gràcia, i els sindicats informaran en els pròxims dies dels detalls del recorregut i els horaris.
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