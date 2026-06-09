Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
cinema Truffautvaga docentsCarles PortaTomb Raider GironaSelectivitatMoncho Fernández
instagramlinkedin

Matrícula oberta dels màsters i postgraus de la Fundació UdG per al curs 2026-2027

L’oferta combina àmbits com la salut, l’economia social, la transformació digital, l’arboricultura urbana, l’artteràpia o la indústria farmacèutica

El programa de formació en Artteràpia inclou diversos itineraris vinculats a aquesta disciplina.

El programa de formació en Artteràpia inclou diversos itineraris vinculats a aquesta disciplina. / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació manté oberta la matrícula dels màsters i postgraus de la Universitat de Girona per al curs 2026-2027. L’entitat, encarregada de gestionar els estudis propis de la UdG -des de màsters i postgraus fins a especialitzacions i microcredencials-, suma més de 25 anys de trajectòria i ha contribuït a la formació de més de 100.000 professionals de sectors molt diversos.

L’oferta combina propostes presencials, per videoconferència i en format híbrid, pensades per facilitar l’actualització de coneixements i adaptar-se tant a les necessitats dels estudiants com a les demandes del mercat laboral. La matrícula i el catàleg complet es poden consultar al web www.fundacioudg.org, i totes les formacions són bonificables a través de FUNDAE.

En aquest context, la programació per al proper curs inclou màsters, diplomes d’especialització i diplomes d’expert en àmbits com la salut, l’economia social, la transformació digital, l’arboricultura urbana, l’artteràpia, la indústria farmacèutica o la relació amb cavalls.

Una altra proposta singular és el Diploma d’Expert en Comunicació i Relació amb Cavalls.

Una proposta singular és el Diploma d’Expert en Comunicació i Relació amb Cavalls. / DdG

Cursos destacats

Un dels àmbits destacats és el de l’artteràpia, amb un Programa de formació en Artteràpia que inclou diversos itineraris vinculats a aquesta disciplina. Les propostes permeten aprofundir en l’ús dels processos creatius i artístics com a eina d’acompanyament, expressió i intervenció, amb formacions en modalitat virtual i presencial segons el curs.

També en l’àmbit ambiental i urbà, la Fundació UdG ofereix el Diploma d’Especialització en Arboricultura Urbana, que arriba a la cinquena edició. El curs s’adreça a professionals interessats en la gestió de l’arbrat en entorns urbans i es pot seguir de manera presencial a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot o virtualment per videoconferència.

La dimensió social i comunitària és present en el Diploma d’Especialització en Economia Social i Solidària i Comuns. Cooperatives i Noves Institucions, una formació híbrida que vol donar eines per impulsar, gestionar i acompanyar iniciatives cooperatives, comunitàries i d’economia social. El programa incorpora continguts sobre governança democràtica, polítiques públiques, desenvolupament territorial i experiències reals del territori gironí.

En el camp de la salut, destaca el Diploma d’Especialització en Gestió dels Serveis Sanitaris, orientat a professionals que volen aprofundir en la planificació, la gestió, la qualitat, el lideratge i la innovació dins de les organitzacions sanitàries. El programa combina sessions presencials al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona amb sessions virtuals.

Per al curs vinent destaca el Màster de Formació Permanent en Infermeria Endoscòpica.

Per al curs vinent destaca el Màster de Formació Permanent en Infermeria Endoscòpica. / DdG

L’administració pública i la digitalització també tenen espai en aquesta oferta amb el Diploma d’Especialització en Govern Obert i Transformació Digital al Món Local. La formació, en format híbrid, aborda els reptes de les administracions locals en matèria de govern obert, transparència, participació i transformació digital, amb sessions en línia i classes presencials a Girona i Barcelona.

Una altra proposta singular és el Diploma d’Expert en Comunicació i Relació amb Cavalls, adreçat a persones interessades en la interacció entre humans i cavalls. El programa treballa aspectes vinculats al benestar de l’animal, la comunicació, l’entrenament i les eines personals per afrontar reptes en l’àmbit eqüestre.

En l’àmbit científic i industrial, el Màster de Formació Permanent en Desenvolupament i Producció d’Ingredients Farmacèutics Actius ofereix una formació especialitzada per operar en una indústria farmacèutica, de química fina o similar. El programa combina sessions teòriques al Parc de Recerca i Innovació de la UdG amb pràctiques a l’empresa ESTEVE de Celrà. El preu real del màster és de 5.350 €, però té un cost de 0 € perquè està 100% subvencionat per ESTEVE.

Finalment, el Màster de Formació Permanent en Infermeria Endoscòpica respon a l’evolució del paper de la infermeria en els serveis d’endoscòpia. La formació està pensada per a persones diplomades o graduades en Infermeria i inclou classes teòriques en línia, pràctiques al Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona o en altres centres que compleixin els requisits, i un treball final de màster.

Amb aquesta oferta, la Fundació UdG reforça una programació pensada per connectar la universitat amb les necessitats professionals actuals, amb formacions orientades a l’especialització, l’actualització de coneixements i l’aplicació pràctica en sectors molt diversos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
  2. Famílies d’una escola denuncien que els seus fills van trobar insectes a la sopa del menjador
  3. Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida
  4. Aquest és el percentatge del sou que els gironins destinen a pagar el lloguer
  5. Mil ovelles fan camí des de Crespià
  6. Bitàcora, el bar de Palamós amb cuina d'alta qualitat: “Pots venir un dia a fer unes braves i un altre dia a menjar ostres”
  7. Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
  8. Necrològiques del 7 de juny de 2026

Els ingressos del Girona per tenir Witsel i Ounahi al Mundial

Els ingressos del Girona per tenir Witsel i Ounahi al Mundial

El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: "És històric, siguis o no catòlic"

El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: "És històric, siguis o no catòlic"

«L’arquitectura i el menjar deixen el gust a la memòria»

«L’arquitectura i el menjar deixen el gust a la memòria»

Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu

Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu

Sergio García, mite del Palamós: «És fort adonar-se que li treus 20 anys a un company, però no em vull retirar»

Sergio García, mite del Palamós: «És fort adonar-se que li treus 20 anys a un company, però no em vull retirar»

Matrícula oberta dels màsters i postgraus de la Fundació UdG per al curs 2026-2027

Matrícula oberta dels màsters i postgraus de la Fundació UdG per al curs 2026-2027

Arnau Ramió, expert en IA: "Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible"

Arnau Ramió, expert en IA: "Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible"

La Setmana Europea de l’Energia Sostenible anima la ciutadania a canviar la manera de consumir energia

La Setmana Europea de l’Energia Sostenible anima la ciutadania a canviar la manera de consumir energia
Tracking Pixel Contents