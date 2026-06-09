Matrícula oberta dels màsters i postgraus de la Fundació UdG per al curs 2026-2027
L’oferta combina àmbits com la salut, l’economia social, la transformació digital, l’arboricultura urbana, l’artteràpia o la indústria farmacèutica
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació manté oberta la matrícula dels màsters i postgraus de la Universitat de Girona per al curs 2026-2027. L’entitat, encarregada de gestionar els estudis propis de la UdG -des de màsters i postgraus fins a especialitzacions i microcredencials-, suma més de 25 anys de trajectòria i ha contribuït a la formació de més de 100.000 professionals de sectors molt diversos.
L’oferta combina propostes presencials, per videoconferència i en format híbrid, pensades per facilitar l’actualització de coneixements i adaptar-se tant a les necessitats dels estudiants com a les demandes del mercat laboral. La matrícula i el catàleg complet es poden consultar al web www.fundacioudg.org, i totes les formacions són bonificables a través de FUNDAE.
En aquest context, la programació per al proper curs inclou màsters, diplomes d’especialització i diplomes d’expert en àmbits com la salut, l’economia social, la transformació digital, l’arboricultura urbana, l’artteràpia, la indústria farmacèutica o la relació amb cavalls.
Cursos destacats
Un dels àmbits destacats és el de l’artteràpia, amb un Programa de formació en Artteràpia que inclou diversos itineraris vinculats a aquesta disciplina. Les propostes permeten aprofundir en l’ús dels processos creatius i artístics com a eina d’acompanyament, expressió i intervenció, amb formacions en modalitat virtual i presencial segons el curs.
També en l’àmbit ambiental i urbà, la Fundació UdG ofereix el Diploma d’Especialització en Arboricultura Urbana, que arriba a la cinquena edició. El curs s’adreça a professionals interessats en la gestió de l’arbrat en entorns urbans i es pot seguir de manera presencial a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot o virtualment per videoconferència.
La dimensió social i comunitària és present en el Diploma d’Especialització en Economia Social i Solidària i Comuns. Cooperatives i Noves Institucions, una formació híbrida que vol donar eines per impulsar, gestionar i acompanyar iniciatives cooperatives, comunitàries i d’economia social. El programa incorpora continguts sobre governança democràtica, polítiques públiques, desenvolupament territorial i experiències reals del territori gironí.
En el camp de la salut, destaca el Diploma d’Especialització en Gestió dels Serveis Sanitaris, orientat a professionals que volen aprofundir en la planificació, la gestió, la qualitat, el lideratge i la innovació dins de les organitzacions sanitàries. El programa combina sessions presencials al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona amb sessions virtuals.
L’administració pública i la digitalització també tenen espai en aquesta oferta amb el Diploma d’Especialització en Govern Obert i Transformació Digital al Món Local. La formació, en format híbrid, aborda els reptes de les administracions locals en matèria de govern obert, transparència, participació i transformació digital, amb sessions en línia i classes presencials a Girona i Barcelona.
Una altra proposta singular és el Diploma d’Expert en Comunicació i Relació amb Cavalls, adreçat a persones interessades en la interacció entre humans i cavalls. El programa treballa aspectes vinculats al benestar de l’animal, la comunicació, l’entrenament i les eines personals per afrontar reptes en l’àmbit eqüestre.
En l’àmbit científic i industrial, el Màster de Formació Permanent en Desenvolupament i Producció d’Ingredients Farmacèutics Actius ofereix una formació especialitzada per operar en una indústria farmacèutica, de química fina o similar. El programa combina sessions teòriques al Parc de Recerca i Innovació de la UdG amb pràctiques a l’empresa ESTEVE de Celrà. El preu real del màster és de 5.350 €, però té un cost de 0 € perquè està 100% subvencionat per ESTEVE.
Finalment, el Màster de Formació Permanent en Infermeria Endoscòpica respon a l’evolució del paper de la infermeria en els serveis d’endoscòpia. La formació està pensada per a persones diplomades o graduades en Infermeria i inclou classes teòriques en línia, pràctiques al Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona o en altres centres que compleixin els requisits, i un treball final de màster.
Amb aquesta oferta, la Fundació UdG reforça una programació pensada per connectar la universitat amb les necessitats professionals actuals, amb formacions orientades a l’especialització, l’actualització de coneixements i l’aplicació pràctica en sectors molt diversos.
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