AIXEQUEM EL CAP
Sabies que Blanes va ser una ciutat romana?
A la Penya dels Padrets, just sobre el passeig de mar, on la roca mira al Mediterrani, trobaràs les restes de Blandae
Sandra Romero i Gimeno
Blanes. C/ Francesc Folguera, 7, 17300, Blanes.
Blandae va ser una de les ciutats que els romans van fundar al territori que avui coneixem com a Catalunya. L’any 2019 Blanes era una de les poques ciutats catalanes d’origen romà que encara no havia estat excavada. Gràcies a la campanya arqueològica dirigida per l’arqueòleg Joan Llinàs, s’ha pogut reconstruir la història del municipi des de la seva fundació romana fins a la seva evolució cap a la Blanes medieval.
Les excavacions han permès datar la creació de la ciutat entre els anys 80 i 70 abans de Crist, fet que confirma que Blandae és una de les ciutats més antigues de la zona nord-est de la península Ibèrica.
A través dels treballs realitzats al jaciment romà d’“Els Padrets”, s’ha pogut conèixer l’organització urbanística de la ciutat, estructurada al voltant d’un cardo, un carrer principal amb orientació nord-sud, travessat pel decumanus, que seguia la direcció est-oest, un esquema típic de les ciutats romanes.
Durant les excavacions es van localitzar quatre edificis, entre els quals destaquen diverses tavernes, on s’han trobat recipients de ceràmica utilitzats per a l’emmagatzematge i consum de líquids. A més, es va descobrir un sistema de clavegueram, una sitja destinada a conservar el gra i altres restes materials, com ossos d’animals, fragments de vidre i ceràmiques, que aporten informació sobre la vida quotidiana dels habitants de Blandae.
També cal destacar que sota les restes romanes es van trobar vestigis ibèrics, fet que demostra que el territori ja estava habitat abans de la fundació romana.
Actualment, no s’hi pot accedir perquè s’està realitzant una nova campanya d’excavacions, però estigueu ben atents a la informació aportada per l’Arxiu Municipal de Blanes, ja que pròximament s’obriran inscripcions per fer una visita guiada al jaciment romà blanenc.
A l’Arxiu Municipal de Blanes podeu trobar imatges de totes les campanyes d'excavació realitzades al jaciment romà. També han fet públic un vídeo on es pot observar l’evolució d’una de les campanyes: https://www.youtube.com/watch?v=bV8IlknULZc
A més, a la Revista de Girona de l’any 1986 s’hi va dedicar un apartat sobre les troballes durant les primeres excavacions. La podreu trobar a l’enllaç: https://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/85577. També s’hi van publicar aquestes primeres troballes a la revista Blanda l’any 2000:
https://www.blanes.cat/OIAPDOCS.NSF/0/e63b66c775b2a631c12569d00044e1ab/$FILE/BLANDA%2003.pdf
A Blanes, a l’octubre es va celebrar la quarta edició de “Blandae ciutat romana”, en la qual s’hi planifiquen més de quaranta activitats gratuïtes, entre les quals es troben batalles de gladiadors, visites al jaciment romà dels Padrets, jocs infantils i familiars Totes aquestes activitats tenen com a objectiu
mostrar com vivien els romans a Blandae.
També podeu trobar el primer museu de Blanes, el Centre d’Investigació Blandae ciutat romana, en el qual es poden visualitzar algunes de les peces descobertes durant les excavacions, a més de relats i imatges que mostren els diferents treballs realitzats al jaciment romà blanenc. També permet obtenir una visió general del món romà, que ajuda a contextualitzar el naixement i funcionament de Blandae. Podreu trobar més informació a la web https://www.blanes.cat/blandae
Per obtenir una visió més global sobre els romans a Catalunya, podeu llegir el llibre “La conquesta romana de Catalunya” de Jaume Noguera, el qual inclou imatges i mapes que expliquen l’època, a més d’il·lustracions d’un especialista en dibuix històric.
Sandra Romero i Gimeno, alumna de 4t de Doble Titulació dels graus de Mestra d’Educació Infantil i Mestra d’Educació Primària de la Universitat de Girona
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
- Un xoc frontal a la C-63 a Lloret deixa almenys un ferit molt greu
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Un excursionista resulta ferit greu després de ser envestit per una vaca a Ogassa
- El porter Juan Carlos Martín no continuarà a Montilivi l’any vinent
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos
- Mil ovelles fan camí des de Crespià