Girona és el territori on més creixen els grups públics d’I3 per al curs vinent
Educació fixa l’oferta final en 269 grups públics d’I3 al servei territorial, nou més dels previstos inicialment, i també n’afegeix tres a 1r d’ESO
Girona és el servei territorial de Catalunya on més creix l’oferta pública d’I3 per al curs vinent, després del procés de preinscripció. El Departament d’Educació i Formació Professional ha fixat l’oferta final del curs 2026-2027 en 269 grups públics d’I3 a la demarcació de Girona, nou més dels previstos inicialment al febrer. També hi haurà 250 grups públics de 1r d’ESO, tres més que en la planificació inicial.
El reajustament forma part de l’oferta definitiva publicada per Educació un cop analitzades les sol·licituds de les famílies. En el conjunt de Catalunya, els centres públics oferiran 58 grups més a I3 i 1r d’ESO respecte l’oferta inicial: 21 grups més a I3 i 37 més a 1r d’ESO. El Departament d'Educació explica que l’oferta inicial es planifica per evitar la sobreoferta i afavorir una distribució equilibrada de l’alumnat, en el marc del Pacte contra la Segregació Escolar. Un cop tancada la preinscripció, Educació ajusta les places i grups finals segons les preferències de les famílies i les necessitats detectades.
Aquest diari s'ha posat en contacte amb el Departament d'Educació per preguntar en quins centres educatius s'obriran els 12 grups nous, però no ha obtingut resposta.
A escala catalana, el sistema ha rebut 130.373 sol·licituds per als ensenyaments obligatoris, 3.772 menys que en la preinscripció del curs anterior. La baixada es concentra sobretot a I3, amb 51.630 sol·licituds, 2.595 menys que l’any passat. En canvi, 1r d’ESO registra 54.039 sol·licituds, 1.089 més.
La majoria entren en primera opció
La majoria de famílies han pogut accedir al centre que havien demanat en primera opció. Segons Educació, el 90,3% de les sol·licituds d’I3 han obtingut la primera opció, mentre que a 1r d’ESO el percentatge és del 89%. En el conjunt dels ensenyaments obligatoris, el percentatge d’assignacions en primera petició és del 87,5%.
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