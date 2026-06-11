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Les PAU tanquen un any "extraordinari" en nombre d'estudiants i sense detectar "cap aparell" electrònic

La consellera de Recerca i Universitats visita alguns dels tribunals en l'última jornada de les proves

El rector de la UdG, Josep Calbó, amb dos membres d'un tribunal de les PAU expliquen el funcionament de les proves durant la visita de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat

El rector de la UdG, Josep Calbó, amb dos membres d'un tribunal de les PAU expliquen el funcionament de les proves durant la visita de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat / Aleix Freixas/ACN

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Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) acaben aquest dijous posant punt final a un any "extraordinari" pel volum d'estudiants que hi havia inscrits, tal com ha recordat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. La consellera ha visitat aquest migdia la Universitat de Girona (UdG) per comprovar com es feien les PAU i ha explicat que, de moment, no s'ha detectat "cap aparell" electrònic en els controls aleatoris que s'han fet al llarg de les proves. Montserrat ha recordat que Catalunya "és pionera" en aquesta acció per garantir "la igualtat d'oportunitats" a l'hora de fer els exàmens.

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