L’equip de robòtica de Girona que necessitava 20.000 euros per anar a Atlanta torna amb dos premis internacionals
El REM-2 dels Maristes Girona ha aconseguit el tercer premi Robot Performance Award i el tercer premi Championship Award a la First Lego League Open International
L’equip de robòtica REM-2 del col·legi Maristes de Girona ha tornat d’Atlanta amb dos premis internacionals després de participar en la First Lego League Open International que s'ha disputat del 5 al 7 de juny, una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses del món. Els joves gironins, que a l’abril buscaven finançament per poder-hi participar, han aconseguit portar fins als Estats Units el projecte que els havia classificat per a la fase mundial i n’han tornat amb dos reconeixements destacats.
El REM-2 ha obtingut el tercer premi Robot Performance Award, que reconeix l’excel·lència en el rendiment del robot a la taula de joc, i el tercer premi Championship Award, un dels guardons més destacats del certamen. Aquest últim valora de manera global el projecte d’innovació, el disseny i la programació del robot, els valors i la capacitat de treballar i comunicar-se com a equip.
La participació a Atlanta, però, no estava garantida. Tal com van explicar a aquest diari a l’abril, després d’obtenir el bitllet per a la final internacional en la fase estatal de Burgos, l’equip necessitava reunir 20.000 euros per poder assumir els vols, l’estada i la inscripció a la competició. Els alumnes i la comunitat educativa van impulsar activitats i van fer una crida a administracions, empreses i particulars per poder fer realitat el viatge.
L’equip va presentar a Atlanta el projecte “Archaeology Suit Case: From Discovery to Impact”, una proposta educativa per apropar l’arqueologia als infants i joves a través d’una maleta didàctica amb activitats interactives i recursos adaptats a diferents edats. El projecte va despertar l’interès del jurat tant pel seu valor educatiu com per la seva voluntat de generar impacte més enllà de la competició.
Després de mesos de preparació, assajos, traduccions, disseny de materials i perfeccionament del robot, l’equip va representar Girona i Catalunya davant d’equips procedents d’arreu del món. L’experiència també els ha permès compartir coneixements i establir vincles amb altres joves amb interès per la ciència, la tecnologia i la innovació.
Una experiència "que ens marcarà per sempre"
L'equip assenyala que "aquests premis són el resultat de moltes hores de feina, esforç i il·lusió, però sobretot de treball en equip" i afegeix que "tornem d’Atlanta amb una experiència que ens marcarà per sempre". I és que més enllà dels resultats, valoren que la participació en la competició "ha estat una oportunitat de creixement personal per als integrants de l’equip, que han desenvolupat competències com la creativitat, la resolució de problemes, la comunicació en anglès i la capacitat de col·laborar per assolir objectius comuns".
També remarquen que "aquest viatge i la participació en la competició internacional han estat possibles gràcies al suport de moltes persones i institucions que han cregut en el projecte des del primer moment". En aquest sentit, expressen "un agraïment especial a l’Ajuntament de Girona, pel seu patrocini, i a la Diputació de Girona, per la seva col·laboració i suport". L’equip també vol reconèixer "les aportacions de diverses empreses i particulars, la implicació de totes les persones que van participar i col·laborar en la cursa popular, així com els nombrosos petits donatius rebuts al llarg dels darrers mesos". Són, afegeixen, "gestos sovint discrets, però d’un valor immens, que han permès que el somni d’uns joves apassionats per la ciència i la tecnologia arribés fins a Atlanta". També celebren que "sentir-se recolzats per tota l’escola ha estat una font de motivació constant durant tot el camí".
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