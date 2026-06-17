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Convocada per demà una nova jornada de vaga a les escoles bressol

Els sindicats CGT, La Intersindical i ÁBACOS, juntament amb el moviment Revolució 0-3, impulsen la mobilització

Milers d'educadores omplint la plaça Sant Jaume de Barcelona, en una anterior mobilització.

Milers d'educadores omplint la plaça Sant Jaume de Barcelona, en una anterior mobilització. / ACN

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Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Catalunya tornarà a viure demà una nova jornada de vaga, en aquest cas, de les escoles bressol. La mobilització està impulsada pels sindicats CGT, La Intersindical i ÁBACOS, i el moviment Revolució 0-3, que aplega treballadores d'aquesta etapa. La convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com al conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància.

Les organitzacions reclamen el reconeixement "real" del 0-3 com a etapa plenament educativa, un model "públic, gratuït, inclusiu i de qualitat", la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa.

La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i al conjunt de l'Estat. A Catalunya, durant aquest tercer trimestre s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa.

Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada.

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