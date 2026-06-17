Convocada per demà una nova jornada de vaga a les escoles bressol
Els sindicats CGT, La Intersindical i ÁBACOS, juntament amb el moviment Revolució 0-3, impulsen la mobilització
Catalunya tornarà a viure demà una nova jornada de vaga, en aquest cas, de les escoles bressol. La mobilització està impulsada pels sindicats CGT, La Intersindical i ÁBACOS, i el moviment Revolució 0-3, que aplega treballadores d'aquesta etapa. La convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com al conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància.
Les organitzacions reclamen el reconeixement "real" del 0-3 com a etapa plenament educativa, un model "públic, gratuït, inclusiu i de qualitat", la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa.
La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i al conjunt de l'Estat. A Catalunya, durant aquest tercer trimestre s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa.
Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada.
A les onze del matí han convocat una manifestació unitària a Barcelona.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’equip de robòtica de Girona que necessitava 20.000 euros per anar a Atlanta torna amb dos premis internacionals
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Ensurt a Girona per la caiguda d’un tros de cornisa sobre una persona
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros