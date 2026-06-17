AIXEQUEM EL CAP
Sabies que passejant pels carrers de Sant Feliu de Guíxols pots trobar un edifici que durant segles va salvar vides i avui conserva la memòria de tot un poble?
Passeja pel centre de Sant Feliu de Guíxols, para un moment i mira amb atenció. Darrere d’aquesta façana s’amaga un lloc ple d’història. T’animes a visitar-lo?
Ariadna Vidiella
Carrer de l’Hospital, 33-35. 17220, Sant Feliu de Guíxols.
L’antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols és un edifici històric originari de l’edat mitjana. Ja al segle XIV, hi ha documents que mencionen un hospital on s’acollien persones malaltes, pobres, viatgers i gent gran… això sí que era de veritat vida social abans del WhatsApp. A diferència dels hospitals moderns, no donaven només cures mèdiques, sinó que també alimentació, refugi i protecció, convertint-se així en un pilar essencial per a la vida social de la ciutat, especialment en temps d’epidèmies i dificultats econòmiques.
A finals del segle XVI i inicis del XVII, l’hospital va ser traslladat fora de les muralles de la ciutat per prevenir la propagació de malalties contagioses. L’edifici que veiem avui dia, és una fusió i ampliació de diverses cases, que van ser reformades durant segles, gràcies a donacions i col·laboració de la comunitat. Aquesta ha estat una de les modificacions de l’edifici en el transcurs del temps. Respecte a la funcionalitat va ser la mateixa, però com a estructura externa va fer un petit canvi. Al segle XX va haver-hi una reforma important que va acabar d’unificar l’edifici i va afegir a la façana la Verge de la Misericòrdia, la qual era un símbol de protecció i cura dels malalts.
L’hospital tenia també una capella pròpia, dedicada a aquesta verge esmentada anteriorment, on els malalts i els visitants podien resar i consolar-se d’una forma més espiritual. Aquesta presència religiosa, juntament amb la gestió i atenció espiritual dels habitants que treballaven a l’hospital, va fer que algunes persones creguessin de manera errònia que l’edifici havia passat a ser un convent de monges.
Amb el temps, a mesura que la medicina avançava i la societat canviava, l’hospital va deixar de tenir funcions sanitàries. Avui forma part del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, un espai cultural que explica la vida quotidiana dels habitants, la relació amb el mar, el comerç, les feines tradicionals i l’evolució de l’assistència social al llarg dels segles. Així i tot, l’antic hospital continua amb la seva funció original: cuidar la memòria col·lectiva de la ciutat i transmetre la història a les noves generacions. Mentre que hi ha un altre hospital fora del centre de la ciutat que sí que funciona per a cures mèdiques.
Curiosament, al llarg dels anys han circulat rumors i llegendes sobre fets paranormals, però historiadors i documentació confirmen que mai va ser un convent ni un lloc tancat per fenòmens misteriosos, però avui dia encara es diu que alguna cosa rara que altra passa. Avui, gràcies a la seva conservació, els visitants poden passar pels passadissos, contemplar la façana, la capella i les sales reformades, i descobrir un dels edificis més emblemàtics de Sant Feliu de Guíxols, que combina història, arquitectura i memòria social en un mateix espai, tot això un cop acabin les reformes.
Si voleu aprofundir en la història d’aquest antic hospital i, alhora, conèixer millor la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, us recomano diferents recursos segons l’edat i els interessos:
Per a lectors adults, el llibre en format digital de l’autor Àngel Jiménez, titulat Lectura històrica, disponible a l’Arxiu Municipal de la ciutat. També el podeu consultar directament en aquest enllaç: https://arxiumunicipal.guixols.cat/attachments/arxiu_guixols_jimenez_sant_feliu_lectura_hist orica.pdf
Per a lectors més petits, podeu explorar revistes com Petit Sàpiens, amb números dedicats a la història medieval i la vida quotidiana del passat, o Tatano, amb articles sobre pobles, patrimoni i història catalana.
Quant a recursos més digitals i interactius podem trobar:
Vídeo sobre l’exposició que es realitza a l’edifici de l’antic hospital: https://www.youtube.com/watch?v=a_WUSr3r1vk
Visita virtual i interactiva al Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, amb àudios i continguts interactius: https://museu.guixols.cat/exposicio.php?id=societatcanviant.
Altres exposicions del museu: https://museu.guixols.cat/exposicions/arxiu.php
Jocs interactius per als més petits: https://museu.guixols.cat/interactius/index.php#Juga
Quant a activitats més recurrents, la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols inclou activitats culturals i visites guiades al patrimoni local, incloent-hi l’antic hospital.
Finalment, us recomano visitar presencialment el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, que es divideix en tres edificis: l’antic hospital, el monestir benedictí i el salvament marítim. Aquestes visites estan pensades també per als més petits, i per a això es proposa a les escoles visites guiades, gràcies al programa Indika, que apropa els escolars als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural gironí.
Aquests recursos permeten conèixer la història de la ciutat i l’antic hospital de manera dinàmica, educativa i interactiva, i us ajudaran a comprendre millor com ha evolucionat Sant Feliu de Guíxols al llarg dels segles.
La conservació d’edificis històrics, com ho és l’antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols està relacionada amb l’ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles, que promou la protecció del patrimoni cultural.
Conèixer el passat ens ajuda a valorar el present i cuidar els espais que expliquen qui som i com ens hem desenvolupat. Passejar amb calma i aixecar la vista permet descobrir històries amagades i connectar amb la història de la nostra ciutat, fent-la més inclusiva i sostenible per a tothom.
Ariadna Vidiella, alumna de 4t de Doble Titulació dels graus de Mestra d’Educació Infantil i d’Educació Primària de la Univeristat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
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