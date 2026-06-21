El preu de conciliar quan s’acaba l’escola: fins a 1.000 euros per un mes de casal
Les famílies gironines que necessitin cobrir tota la jornada poden pagar més de 400 euros en opcions municipals i superar els 800 en clubs i entitats privades
L’últim dia d’escola no pesa igual per a tothom. Per als infants, sovint és el començament d'un llarg període sense despertadors, de piscina, platja sense pressa i dies llargs. Per a moltes famílies, però, és l’inici d’un altre calendari: el de quadrar horaris laborals, dies de vacances, avis, cangurs i casals d’estiu. Quan les aules tanquen però la jornada laboral continua, conciliar té un preu. I a les comarques gironines aquesta factura pot oscil·lar entre els 250 i els 1.000 euros per infant per a un mes de casal.
Els casals municipals solen ser l’opció més assequible, però la factura creix de seguida quan les famílies han d'afegir servei de menjador, horari també de tarda o acollida. A Girona, el programa municipal fixa en el tram general un preu de 254 euros al mes per al casal infantil de matí i tarda però, si s'hi suma el servei de menjador, la despesa creix fins als 443 euros mensuals per infant. En els trams de renda més baixos, però, la tarifació social pot reduir de manera notable aquest import.
En el cas de Salt, el cost també s’apropa als 400 euros, tot i que el preu final també pot variar segons la situació econòmica de la unitat familiar. Per la seva banda, Lloret de Mar està en la part baixa de la forquilla, amb un preu de 270 euros per infant per cobrir tota la jornada; mentre que a Olot la despesa s’enfila fins als 330 euros per fill.
El salt és més pronunciat quan les famílies recorren a clubs o entitats, especialment si necessiten una cobertura horària àmplia. El GEiEG ofereix activitats en torns setmanals, amb horari de matí i tarda. Una família sòcia pagaria 656 euros per quatre setmanes, mentre que una família no sòcia arribaria als 856 euros (per cinc setmanes, com és el cas del mes de juliol, el cost per a un no soci creix fins als 1.070 euros). Per la seva banda, al Casal Marí de Xatrac, a Lloret de Mar, la factura per a quatre setmanes és de 564 euros per a quatre setmanes.
Els ajuntaments incorporen tarifació social, bonificacions i descomptes que poden alleujar el cost per a moltes llars. Però la despesa continua sent rellevant, sobretot per a les famílies que no accedeixen als trams més baixos, no tenen plaça municipal o necessiten horaris més amplis dels que ofereix l’opció pública per a poder conciliar.
Així, l’estiu comença amb una paradoxa. Per als infants, els casals són dies de joc, esport, natura i amics. Però per a moltes famílies, són també una operació d’equilibri econòmic i logístic.
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