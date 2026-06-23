Quina és la matèria amb la nota més alta i la més baixa de les PAU?
Cor i Tècnica Vocal lidera les notes mitjanes amb un 8,47, mentre que Matemàtiques registra la nota més baixa, amb un 4,18
Les PAU han deixat una diferència de més de quatre punts entre la matèria amb la nota mitjana més alta i la que ha obtingut el resultat més baix. Segons les dades facilitades pel Departament de Recerca i Universitats, Cor i tècnica vocal encapçala el rànquing amb una mitjana de 8,47, mentre que Matemàtiques queda a la cua amb un 4,18.
La nota de Matemàtiques és una de les dades més destacades dels resultats d’enguany, ja que se situa per sota del 5 i és inferior a la d’anys anteriors. Aquesta matèria, una de les que concentra més alumnat, registra una mitjana de 4,18 entre 17.025 alumnes aptes.
A l’altre extrem hi ha l'optativa Cor i Tècnica Vocal, amb un 8,47 i 220 alumnes aptes. És la qualificació mitjana més alta de totes les matèries examinades en la convocatòria ordinària d’aquest any. Per darrere se situa Alemany, amb un 8,32 i 72 alumnes aptes. Entre les notes més altes en les matèries de modalitat també destaquen Francès, amb un 7,44; Tècniques d’expressió graficoplàstica, amb un 7,35; Arts escèniques, amb un 7,22; i Història de la música i la dansa, amb un 7,21.
Pel que fa a les matèries comunes, les millors mitjanes són les de Llengua castellana i literatura, amb un 6,96; Història de la filosofia, amb un 6,77; Anglès, amb un 6,71; Història, amb un 6,47; i Llengua catalana i literatura, amb un 6,46.
A la part baixa del rànquing, després de Matemàtiques, apareixen Geologia i ciències ambientals, amb un 5,42; Ciències generals, amb un 5,44; Tecnologia i enginyeria, amb un 5,45; Matemàtiques aplicades a les ciències socials, amb un 5,64; Llengua i cultura llatines, amb un 5,68; i Literatura catalana, amb un 5,90.
La mitjana global de les PAU d’enguany ha estat de 6,403, pràcticament idèntica a la de l’any anterior. En total, 33.145 estudiants han superat la fase d’accés a la universitat, amb un percentatge d’aprovats del 95,68%, superior al de l’any passat.
A les comarques gironines, la mitjana de la PAU ha estat de 6,428, lleugerament per sobre de la mitjana catalana. En aquesta demarcació han aprovat 3.253 estudiants, amb una mitjana d’expedient de 7,55 i una nota mitjana d’accés a la universitat de 7,099.
La qualificació més alta de Catalunya ha estat un 9,90, obtingut per una estudiant de Banyoles, de l’Institut Pere Alsius i Torrent. En total, 318 alumnes rebran la distinció del Govern de la Generalitat per haver aconseguit una nota igual o superior a 9 en la fase d’accés de les PAU.
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