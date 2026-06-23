AIXEQUEM EL CAP
Sabies que a Lloret de Mar hi ha un castell que en realitat no va ser un castell defensiu?
Has de passejar pel camí de ronda de Lloret de Mar i deixar-te anar pel soroll de les onades. Quasi tocant el mar, hi ha un petit penya-segat on podràs trobar una construcció que sembla que sigui d’un conte. On trobaràs torres i unes vistes increïbles. Però en aquell moment hauràs de pensar: Aquest castell és medieval?
Aina Parra
Carrer Costa d’en Josep Macià, 5, 17310 Lloret de Mar, Costa Brava, Girona.
Tots els habitants de pobles costaners sabem quin és el Castell de Lloret de Mar, ja que molta gent passa pel camí de ronda i és un lloc on la gent es fa moltes fotografies, però a vegades genera una mica de confusió. Trobem que la seva aparença és medieval, però aquest edifici no és un castell defensiu antic. En realitat, va estar construïda l’any 1935 com a residència privada per l’industrial Narcís Platja. Ell va seguir l’estil històric d’aquell moment a principis del segle XX.
L’estil arquitectònic que trobem imita formes del passat, com són els castells medievals, però aquest en realitat té una funció diferent. El castell de Lloret de Mar, en cap moment va tenir una funció militar, sinó que el que volia simbolitzar era el prestigi social i entendre l’arquitectura com a expressió artística.
El lloc on està ubicat no és una casualitat, ja que el trobem a sobre d’un penya-segat que ofereix unes vistes molt privilegiades del litoral. Durant segles, el municipi va estar estretament vinculat al comerç marítim, a la navegació… I avui dia el trobem relacionat al turisme.
Per Lloret de Mar el castell és una part molt important i un exemple per reflexionar sobre el patrimoni. Ens crea grans reptes per distingir entre aparença i història, i entendre com cada època deixa petjada en el paisatge.
Si voleu saber més coses sobre la història de Lloret de Mar trobeu un llibre de Martín, J. Història de Lloret de Mar. També podeu anar a visitar el Castell a Lloret de Mar, ja que és accessible pel turisme i hi ha visites guiades on t’ensenyen l’interior, l’exterior i a més t’expliquen la història d’aquest.
En un lloc com Lloret de Mar que està associada al turisme, l’element del Castell ajuda a mirar el paisatge amb uns ulls més crítics. Això ho podem relacionar amb l’ODS 11, ja que promou la protecció del patrimoni cultural. També, podem fomentar l’educació crítica i conscient amb l’ODS 4. D’aquesta manera podem conèixer la història real dels edificis que ens envolten i entendre el passat a la vegada que reflexionem sobre com es construeix la identitat dels llocs d’avui dia.
Ainara Parra, alumne de 4t de Doble Titulació dels graus de Mestra d’Educació Infantil i Mestra d’Educació Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
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