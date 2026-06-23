Selectivitat 2026: com consultar les notes de les PAU i què fer si vols revisar l’examen
Els estudiants podran consultar la seva qualificació a partir d'aquest dimarts 23 de juny al Portal d'Accés a la Universitat
Ha arribat el dia més esperat per als estudiants gironins que es van presentar a la Selectivitat aquest 2026. Aquest dimarts 23 de juny es fan públiques les notes de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i els alumnes podran consultar quina qualificació han obtingut.
La nota de les PAU suposa el 40% de la nota final d’accés a la universitat. El 60% restant correspon a la mitjana de batxillerat. Aquesta qualificació combinada és clau per optar a la carrera universitària triada.
Els resultats dels exàmens es poden consultar al Portal d’Accés a la Universitat, on també es pot descarregar el certificat de la PAU amb les qualificacions. Aquest document incorpora un codi segur de verificació (CSV) i té la mateixa validesa que un original.
I a partir d’aquí, què passa?
Un cop obtinguts els resultats, l’estudiant pot demanar la revisió dels exàmens si no està d’acord amb la nota. El termini per fer-ho serà el 25, 26 i 29 de juny, fins a les 14 h de l’últim dia. Les sol·licituds s’han de tramitar al mateix Portal d’Accés a la Universitat.
La revisió comprova que totes les qüestions hagin estat avaluades i que no hi hagi errors materials o de càlcul. També comporta una nova correcció de l’examen per part de professorat especialista diferent del que va fer la primera correcció. El resultat es donarà a conèixer el 7 de juliol.
En cas de voler veure l’examen revisat, es podrà sol·licitar la visualització els dies 8, 9 i 10 de juliol, fins a les 14 h de l’últim dia. Només es podrà demanar d’aquelles matèries de les quals s’hagi sol·licitat revisió.
El dia de la visualització, l’alumne s’haurà d’identificar amb el DNI, NIE o passaport i haurà d’entrar sense acompanyant. La consulta tindrà una durada màxima de 15 minuts i no es podrà escriure res, fer fotografies ni còpies dels exàmens. La cita és únicament per veure la prova: no hi haurà professorat especialista ni correctors, i la nota no canviarà després de la visualització.
Quan surten les notes de tall?
Amb la qualificació a la mà, als alumnes només els queda saber quina és la nota de tall de la carrera desitjada. Aquesta nota correspon a la qualificació de l’últim estudiant que ha obtingut plaça en un grau universitari a cada centre i, per tant, varia cada any segons la demanda i les places disponibles.
La primera assignació universitària està prevista per al 10 de juliol. Al voltant d’aquesta data es coneixeran les notes de tall del 2026.
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