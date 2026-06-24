Girona perd gairebé mig punt de nota mitjana a les PAU en cinc anys tot i liderar Catalunya
La demarcació obté enguany un 6,428, la millor qualificació catalana, però encadena quatre anys consecutius de descens
Girona registra la millor nota mitjana de les PAU de Catalunya, però la seva evolució dels últims cinc anys dibuixa una tendència clarament a la baixa. La demarcació ha passat d’un 6,91 el 2022 a un 6,428 aquest 2026 en la mitjana de la Selectivitat, cosa que suposa una pèrdua de gairebé mig punt. Malgrat la caiguda de la nota mitjana, els estudiants gironins tornen a situar-se al capdavant de Catalunya, per davant de Barcelona (6,408), Lleida (6,370) i Tarragona (6,361).
Segons dades del Departament de Recerca i Universitats, la nota mitjana de les PAU a Girona ha baixat de manera continuada des del 2022, quan la demarcació va registrar un 6,91. L'any següent la nota mitjana es va retallar fins al 6,86; el 2024, fins al 6,771; el 2025, fins al 6,482; i aquest 2026 s’ha situat en un 6,428.
Tot i que la comparativa amb la resta de demarcacions manté Girona en primera posició, la fotografia és diferent si es pren com a punt de partida la nota mitjana d’accés a la universitat, que combina l’expedient de batxillerat i la qualificació de les PAU. En aquest indicador, Girona queda per darrere de la resta de demarcacions, amb un 7,099. Per la seva banda, Lleida encapçala la mitjana d’accés, amb un 7,180, seguida de Barcelona, amb un 7,176, i Tarragona, amb un 7,160.
La diferència s’explica pel pes de l’expedient acadèmic. I és que mentre Girona presenta enguany una mitjana d’expedient de 7,55, inferior a la de Barcelona i Tarragona, totes dues amb 7,69, i també a la de Lleida, amb 7,72. Així, tot i que els alumnes gironins obtenen la millor nota mitjana en les proves, aquest avantatge no es manté en la nota final d’accés.
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