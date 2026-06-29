Sis centres gironins seran Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu
Girona és la segona demarcació catalana amb més centres participants
Sis centres educatius de la demarcació de Girona formaran part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu durant el curs 2026-2027. Es tracta dels instituts de Celrà; Salvador Espriu de Salt; Illa de Rodes de Roses; Josep Brugulat de Banyoles; i Jaume Vicens Vives i Narcís Xifra i Masmitjà de Girona.
L’institut Narcís Xifra i Masmitjà participarà en el programa per primera vegada. La resta ja en formaven part. L’institut Salvador Espriu és el més veterà i arribarà als set cursos dins la iniciativa; i l’institut de Celrà, als sis; mentre que els instituts Illa de Rodes i Josep Brugulat en sumaran tres; i el Jaume Vicens Vives, dos.
Girona és la segona demarcació catalana amb més centres participants, per darrere de Barcelona, que en tindrà 17. Tarragona n’aportarà cinc i Lleida, tres. En total, 31 centres catalans participaran en el programa el curs vinent, nou dels quals s’hi incorporaran per primer cop.
El programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu s’adreça especialment a alumnes de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i grau mitjà de Formació Professional. L’objectiu és treballar a l’aula el funcionament de la Unió Europea, el paper de les seves institucions i la participació ciutadana.
Els centres participants impliquen entre 20 i 50 alumnes, que reben la denominació d’Ambaixadors Júniors del Parlament Europeu. També han de mantenir un InfoPoint sobre el Parlament Europeu al centre, treballar materials educatius en línia, organitzar activitats relacionades amb la Unió Europea durant el curs i commemorar el 9 de maig, Dia d’Europa.
En el conjunt de l’Estat, 260 centres educatius formaran part de la iniciativa el curs 2026-2027. A escala europea, en la darrera edició hi van participar unes 2.000 escoles, 39.500 alumnes i 5.500 docents.
El programa es va posar en marxa el curs 2015-2016 amb una prova pilot a les capitals dels estats membres. L’edició 2026-2027 coincidirà amb el desè aniversari de la seva implantació a Catalunya.
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