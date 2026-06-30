La Fundació ”la Caixa” ofereix lleure educatiu a més de 200 infants en situació de vulnerabilitat a Girona
El programa CaixaProinfància impulsa aquest estiu campaments, colònies urbanes i altres activitats per a 216 participants a Girona i més de 30.000 infants i joves vulnerables en el conjunt de l'Estat
Un total de 216 infants i joves de Girona participaran aquest estiu en les activitats gratuïtes del programa CaixaProinfància, impulsat per la Fundació ”la Caixa” i adreçat a menors en situació de vulnerabilitat social. A tot l’Estat, la iniciativa preveu arribar a més de 30.000 participants entre els mesos de juny i setembre.
El programa inclou campaments, colònies urbanes i centres oberts organitzats amb la col·laboració d’entitats socials. L’objectiu és facilitar l’accés al lleure educatiu durant les vacances escolars, una etapa en què moltes famílies tenen més dificultats econòmiques i de conciliació. Per a molts infants i adolescents, l’estiu pot suposar la pèrdua d’espais educatius, de convivència i de suport quotidià.
Les activitats de CaixaProinfància combinen propostes lúdiques, culturals, artístiques i esportives amb acompanyament socioeducatiu. A través del joc, la convivència i la participació en grup, el programa treballa competències personals i socials com l’autoestima, l’autonomia, l’empatia i la capacitat de relacionar-se amb altres persones.
El subdirector general de Social de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón, afirma que "les activitats d’estiu de CaixaProinfància són molt més que una proposta d’oci: afavoreixen el desenvolupament personal i social d’infants i adolescents amb pocs recursos, ajuden les famílies a conciliar i garanteixen que els infants puguin exercir el seu dret al lleure, al descans i a gaudir de l’estiu en igualtat d’oportunitats".
Aquest any, el programa incorpora també l’activitat Campaments a Escena!, una proposta formada per cinc dinàmiques teatrals que acaben amb la creació col·lectiva d’una obra de teatre senzilla. L’activitat treballa aspectes com la creativitat, l’expressió emocional, la confiança, la cooperació i la cohesió social.
Suport integral
CaixaProinfància és un programa de la Fundació ”la Caixa” adreçat a llars vulnerables amb fills i filles d’entre 0 i 18 anys. El seu objectiu és contribuir a trencar la transmissió de la pobresa entre generacions mitjançant un model d’intervenció que combina reforç educatiu, lleure i temps lliure, atenció psicosocial, suport familiar i ajuts per cobrir necessitats bàsiques.
Durant l’últim any, el programa ha acompanyat més de 67.000 infants i adolescents a tot l’Estat a través d’una xarxa de més de 475 entitats socials, que adapten la intervenció a les necessitats de cada territori. CaixaProinfància és present a totes les comunitats autònomes i també a les dues ciutats autònomes.
La Fundació ”la Caixa” també cofinança i gestiona, com a organisme intermedi privat del Fons Social Europeu Plus, la convocatòria Més Infància, destinada a combatre la pobresa infantil. Aquesta línia també ofereix activitats de lleure educatiu durant l’estiu a 2.000 infants i adolescents, a través de 171 entitats socials seleccionades.
Segons les dades recollides per la fundació, a Espanya un de cada tres infants creix en contextos marcats per la pobresa i la manca d’oportunitats. Les dificultats econòmiques, la precarietat i les barreres d’accés a recursos educatius i socials condicionen el present i el futur de moltes famílies.
En aquest context, la Fundació ”la Caixa” desenvolupa diferents programes d’acompanyament socioeducatiu per a infants i joves en situació de vulnerabilitat, com CaixaProinfància, Incorpora Jove, les Beques de Grau, EduCaixa, les Convocatòries de Projectes Socials i les convocatòries Més Infància i Més Feina Jove. En conjunt, cada any més de 140.000 infants i joves reben suport a través d’aquests programes, que es duen a terme amb una xarxa d’entitats socials. El 2026, la fundació preveu destinar més de 700 milions d’euros a programes de transformació social.
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