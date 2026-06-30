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La Fundació ”la Caixa” ofereix lleure educatiu a més de 200 infants en situació de vulnerabilitat a Girona

El programa CaixaProinfància impulsa aquest estiu campaments, colònies urbanes i altres activitats per a 216 participants a Girona i més de 30.000 infants i joves vulnerables en el conjunt de l'Estat

Infants participant en les activitats d'estiu del programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa”.

Infants participant en les activitats d'estiu del programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa”. / Alvaro Cabrera

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Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Un total de 216 infants i joves de Girona participaran aquest estiu en les activitats gratuïtes del programa CaixaProinfància, impulsat per la Fundació ”la Caixa” i adreçat a menors en situació de vulnerabilitat social. A tot l’Estat, la iniciativa preveu arribar a més de 30.000 participants entre els mesos de juny i setembre.

El programa inclou campaments, colònies urbanes i centres oberts organitzats amb la col·laboració d’entitats socials. L’objectiu és facilitar l’accés al lleure educatiu durant les vacances escolars, una etapa en què moltes famílies tenen més dificultats econòmiques i de conciliació. Per a molts infants i adolescents, l’estiu pot suposar la pèrdua d’espais educatius, de convivència i de suport quotidià.

Les activitats de CaixaProinfància combinen propostes lúdiques, culturals, artístiques i esportives amb acompanyament socioeducatiu. A través del joc, la convivència i la participació en grup, el programa treballa competències personals i socials com l’autoestima, l’autonomia, l’empatia i la capacitat de relacionar-se amb altres persones.

El subdirector general de Social de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón, afirma que "les activitats d’estiu de CaixaProinfància són molt més que una proposta d’oci: afavoreixen el desenvolupament personal i social d’infants i adolescents amb pocs recursos, ajuden les famílies a conciliar i garanteixen que els infants puguin exercir el seu dret al lleure, al descans i a gaudir de l’estiu en igualtat d’oportunitats".

Aquest any, el programa incorpora també l’activitat Campaments a Escena!, una proposta formada per cinc dinàmiques teatrals que acaben amb la creació col·lectiva d’una obra de teatre senzilla. L’activitat treballa aspectes com la creativitat, l’expressió emocional, la confiança, la cooperació i la cohesió social.

Suport integral

CaixaProinfància és un programa de la Fundació ”la Caixa” adreçat a llars vulnerables amb fills i filles d’entre 0 i 18 anys. El seu objectiu és contribuir a trencar la transmissió de la pobresa entre generacions mitjançant un model d’intervenció que combina reforç educatiu, lleure i temps lliure, atenció psicosocial, suport familiar i ajuts per cobrir necessitats bàsiques.

Durant l’últim any, el programa ha acompanyat més de 67.000 infants i adolescents a tot l’Estat a través d’una xarxa de més de 475 entitats socials, que adapten la intervenció a les necessitats de cada territori. CaixaProinfància és present a totes les comunitats autònomes i també a les dues ciutats autònomes.

La Fundació ”la Caixa” també cofinança i gestiona, com a organisme intermedi privat del Fons Social Europeu Plus, la convocatòria Més Infància, destinada a combatre la pobresa infantil. Aquesta línia també ofereix activitats de lleure educatiu durant l’estiu a 2.000 infants i adolescents, a través de 171 entitats socials seleccionades.

Segons les dades recollides per la fundació, a Espanya un de cada tres infants creix en contextos marcats per la pobresa i la manca d’oportunitats. Les dificultats econòmiques, la precarietat i les barreres d’accés a recursos educatius i socials condicionen el present i el futur de moltes famílies.

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En aquest context, la Fundació ”la Caixa” desenvolupa diferents programes d’acompanyament socioeducatiu per a infants i joves en situació de vulnerabilitat, com CaixaProinfància, Incorpora Jove, les Beques de Grau, EduCaixa, les Convocatòries de Projectes Socials i les convocatòries Més Infància i Més Feina Jove. En conjunt, cada any més de 140.000 infants i joves reben suport a través d’aquests programes, que es duen a terme amb una xarxa d’entitats socials. El 2026, la fundació preveu destinar més de 700 milions d’euros a programes de transformació social.

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