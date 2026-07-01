El 88% dels funcionaris docents de Girona obtenen la destinació que havien triat en primera opció
La demarcació se situa lleugerament per sobre de la mitjana catalana en les adjudicacions provisionals per al curs 2026-2027
El 87,96% dels funcionaris docents de la demarcació de Girona que han participat en el procediment d’adjudicació de destinacions per al curs 2026-2027 han obtingut la plaça que havien triat com a primera opció. La xifra situa la província de Girona lleugerament per sobre de la mitjana catalana, que és del 87,88%, segons les dades fetes públiques pel Departament d’Educació i Formació Professional.
En el conjunt de Catalunya, 25.079 funcionaris docents d’un total de 28.538 han estat adjudicats a la seva destinació preferida per al proper curs. A més, el 93,25% dels funcionaris participants ha accedit a alguna de les seves cinc opcions preferides, que podien ser centres concrets, municipis, comarques o Serveis Territorials.
El Departament va publicar ahir les destinacions provisionals del personal docent abans d’acabar el mes de juny. Educació defensa que aquest avançament del calendari ha de facilitar tant l’organització dels centres com la planificació dels professionals, que ja poden saber abans de les vacances on treballaran el curs vinent.
Les destinacions adjudicades són per a tot el curs escolar, de l’1 de setembre de 2026 al 31 d’agost de 2027. El procediment afecta diferents col·lectius docents. Hi participen de manera obligatòria els funcionaris sense destinació definitiva, els funcionaris en pràctiques i els funcionaris desplaçats. També hi poden participar voluntàriament els funcionaris que demanen una comissió de serveis i els interins que volen optar a una vacant per al curs següent.
Pel que fa als interins, el Departament destaca que, tot i no estar obligats a prendre part en el procediment, el 70,27% dels 9.729 participants a tot Catalunya ha estat assignat a alguna de les seves cinc opcions preferides. En territoris més dispersos, com l’Alt Pirineu i Aran, el 64,93% dels interins ha obtingut la primera opció.
A escala catalana, els percentatges més elevats d’adjudicació en primera opció entre els funcionaris docents s’han registrat al Servei Territorial del Barcelonès, amb un 91,10%; al Baix Llobregat, amb un 89,97%, i a Barcelona ciutat, amb un 89,63%.
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, valora positivament l’avançament de les adjudicacions i assegura que es tracta d’una “fita molt important” perquè “permet una major previsió i dona estabilitat al sistema”. Segons Niubó, la mesura farà que el curs 2026-2027 es comenci a preparar “gairebé un mes abans del que es feia habitualment”.
La publicació de les adjudicacions durant el mes de juny era un compromís adquirit pel Departament l’any passat amb l’objectiu que els docents coneguessin la seva destinació abans de marxar de vacances i que els equips directius disposessin de més marge per organitzar el nou curs.
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