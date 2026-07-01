Sabies que a Roses hi ha un castell que vigilava la costa?
Si visites Roses, és impossible no fixar-se en un castell que s’alça imponent i és vist des de tot el poble de Roses, aquest no es tracta només d’un castell on residien persones sinó que es tracta del castell de la Trinitat, dissenyat per protegir i controlar l’entrada per mar al port de Roses
Alèxia Giralte
C/ Antoni Canals, 105, 17480, Roses (Girona)
El castell de la Trinitat, situat a Roses, és una fortalesa construïda per ordre del rei Carles i dissenyada per Luís Pizaño l’any 1553 (l’inici de la construcció es va donar l’any 1544, però no va ser fins a l’any 1553 que es va donar per finalitzada la construcció).
La seva estructura té forma d’estrella de cinc puntes, de les quals, 4 reben el nom segons on estan orientades (Punta de Roses, punta de Sant Pere de Rodes, Punta de les Medes i punta de la Trinitat). Una cinquena punta s’afegeix amb l’objectiu de protegir l’entrada al castell. Aquestes puntes tenen les arestes angulars molt pronunciades per a poder defensar-se dels projectils enemics.
Però, saps què? Per accedir al castell, els enemics no ho tenien gens fàcil, s’havien de traspassar tres portes, el revellí, una porta intermèdia que dona a l’espai obert de la punta i finalment la porta principal.
L’interior del castell, estava estructurat en tres plataformes, destinant cada una a un objectiu. El primer nivell era un espai destinat a la guarnició dels soldats; el segon nivell estava destinat a l’armament i finalment, en el tercer nivell (el més alt) es trobaven l’església i altres estances.
Malauradament, després de moltes batalles guanyades i perdudes, l’any 1814 el castell va ser completament destruït. Com tota classe d’històries, hi ha diferents versions de l’explicació d’aquesta destrucció. Alguns expliquen que les tropes angleses no van poder protegir la guarnició que el defensava de l’atac de les tropes franceses i això va causar que el castell quedés inutilitzable; i altres diuen que els anglesos van fugir i van fer destruir el castell perquè els francesos, tot i haver guanyat, no gaudissin del privilegi que la defensa del castell proporcionava.
Us heu quedat amb ganes de saber-ne més? Per sort, l’Ajuntament de Roses va restaurar gran part del castell i actualment s’ha convertit en un museu obert a tothom! No només es poden fer visites sinó que si voleu conèixer la singular història d’aquest castell, el museu organitza activitats familiars, jocs i escape-rooms.
Tanmateix, podreu trobar informació més ampliada a Rosespedia; un arxiu digital on es recull informació sobre tot el patrimoni de Roses, concretament en aquest enllaç trobareu molta informació sobre el castell de la Trinitat.
Si vols saber-ne més sobre la defensa del castell, et recomano que miris aquest vídeo a YouTube que explica com funcionava la defensa del castell de la Trinitat de Roses.
I per als més petits, us recomano el conte Castell (Mira dins) de l’equip Susaeta. Un conte per a infants a partir de 4 anys que a partir de desplegables podran aprendre sobre la vida al castell, la defensa d’aquest i moltes altres coses més!
Si us quedeu amb ganes de més, a la revista Petit Sàpiens, concretament la número 2 “Defensem el castell” trobareu molta informació complementària sobre la defensa dels castells.
Moltes vegades no som conscients de la història del lloc on vivim, és important obrir els ulls i comprendre que som qui som i tenim el que tenim gràcies al passat. El patrimoni és un gran record del que va passar temps enrere, com el castell, que en aquest cas ens explica molt sobre el passat de Roses.
Conèixer i valorar aquest, és una manera no només de respectar les arrels que han fet créixer el lloc on vivim, sinó que també ens permet construir un futur amb més consciència i preservar-lo per a les generacions futures. Aquesta idea connecta amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 11 (ciutats i comunitats sostenibles), en què es dona importància a la protecció del patrimoni cultural. Així doncs, els respecte per aquest i la seva història permet construir un futur amb més consciència. Només si recordem d’on venim, podrem decidir amb criteri la direcció en la qual volem anar.
Alèxia Giralte Grau, alumna de 4t de DT del grau de magisteri de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
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