Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Col·lapse torre TossaTocaments menor PalamósNylstarRescat Sant Pere PescadorOcupació EmpuriabravaRegularització immigrantsMundial futbol
instagramlinkedin

Vuit centres gironins d’FP reben certificacions ISO de qualitat i gestió

Es tracta dels instituts Montilivi de Girona, Josep Brugulat de Banyoles, Llançà, La Bisbal, Montgrí de Torroella de Montgrí, Pere Borrell de Puigcerdà, Rafael Campalans d’Anglès i Rocagrossa de Lloret de Mar

Alumnes d'FP fent pràctiques.

Alumnes d'FP fent pràctiques. / RICARD CUGAT

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Vuit centres de formació professional de la demarcació de Girona han rebut certificacions ISO en qualitat, gestió ambiental i seguretat i salut en el treball durant el curs 2025-2026. Els reconeixements es van lliurar dijous passat en el marc de la 23a Jornada de Qualitat a l’Ensenyament, celebrada al Teatre Auditori de Granollers.

En concret, sis centres gironins han assolit la certificació ISO 9001: els instituts de Llançà, La Bisbal, Montgrí de Torroella de Montgrí, Pere Borrell de Puigcerdà, Rafael Campalans d’Anglès i Rocagrossa de Lloret de Mar.

També han estat reconeguts l’institut Josep Brugulat de Banyoles, que ha obtingut la certificació ISO 14001 en sistemes de gestió ambiental, i l’institut Montilivi de Girona, que ha rebut l’ISO 45001 de sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball.

En el conjunt de Catalunya, 24 centres d’FP han rebut certificacions ISO aquest curs. A més, set instituts més han obtingut diplomes d’excel·lència segons el model e2cat, adreçat a centres que participen en programes de millora un cop assolida la certificació ISO.

L’acte va estar encapçalat per la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, que va situar els reconeixements en el marc del projecte de qualitat i millora contínua de la Direcció General d’Ordenació i Integració de la Formació Professional. Niubó va agrair el “compromís dels equips directius, del professorat, del personal dels centres i de totes les persones que, des de responsabilitats molt diverses, treballeu perquè la qualitat sigui una realitat quotidiana i no només un objectiu”. També va destacar “una manera de treballar basada en la millora contínua, en la innovació i en la voluntat de donar sempre la millor resposta possible al nostre alumnat”.

La jornada va incloure ponències del president executiu de l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, José Luis Duran; del director del Centre de Recursos per a la Innovació i l’Emprenedoria a la Formació Professional, Daniel Bernard, i de la divulgadora científica Núria Salán.

També hi van participar més de 530 docents, que van prendre part en 35 taules de treball sobre qüestions com l’orientació a l’FP, la gestió d’aula, la transició al nou model d’FP dual, la intel·ligència artificial i la perspectiva de gènere en la formació professional.

Notícies relacionades

El director general d’Ordenació i Integració de l’FP, Ricard Coma, va tancar la jornada afirmant que “certificar la qualitat en un context econòmic i social complex i incert és garantia de confiança, credibilitat, transparència i responsabilitat: les institucions hem de vetllar no només pel que fem, sinó també per com ho fem”.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents