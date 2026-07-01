Vuit centres gironins d’FP reben certificacions ISO de qualitat i gestió
Es tracta dels instituts Montilivi de Girona, Josep Brugulat de Banyoles, Llançà, La Bisbal, Montgrí de Torroella de Montgrí, Pere Borrell de Puigcerdà, Rafael Campalans d’Anglès i Rocagrossa de Lloret de Mar
Vuit centres de formació professional de la demarcació de Girona han rebut certificacions ISO en qualitat, gestió ambiental i seguretat i salut en el treball durant el curs 2025-2026. Els reconeixements es van lliurar dijous passat en el marc de la 23a Jornada de Qualitat a l’Ensenyament, celebrada al Teatre Auditori de Granollers.
En concret, sis centres gironins han assolit la certificació ISO 9001: els instituts de Llançà, La Bisbal, Montgrí de Torroella de Montgrí, Pere Borrell de Puigcerdà, Rafael Campalans d’Anglès i Rocagrossa de Lloret de Mar.
També han estat reconeguts l’institut Josep Brugulat de Banyoles, que ha obtingut la certificació ISO 14001 en sistemes de gestió ambiental, i l’institut Montilivi de Girona, que ha rebut l’ISO 45001 de sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball.
En el conjunt de Catalunya, 24 centres d’FP han rebut certificacions ISO aquest curs. A més, set instituts més han obtingut diplomes d’excel·lència segons el model e2cat, adreçat a centres que participen en programes de millora un cop assolida la certificació ISO.
L’acte va estar encapçalat per la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, que va situar els reconeixements en el marc del projecte de qualitat i millora contínua de la Direcció General d’Ordenació i Integració de la Formació Professional. Niubó va agrair el “compromís dels equips directius, del professorat, del personal dels centres i de totes les persones que, des de responsabilitats molt diverses, treballeu perquè la qualitat sigui una realitat quotidiana i no només un objectiu”. També va destacar “una manera de treballar basada en la millora contínua, en la innovació i en la voluntat de donar sempre la millor resposta possible al nostre alumnat”.
La jornada va incloure ponències del president executiu de l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, José Luis Duran; del director del Centre de Recursos per a la Innovació i l’Emprenedoria a la Formació Professional, Daniel Bernard, i de la divulgadora científica Núria Salán.
També hi van participar més de 530 docents, que van prendre part en 35 taules de treball sobre qüestions com l’orientació a l’FP, la gestió d’aula, la transició al nou model d’FP dual, la intel·ligència artificial i la perspectiva de gènere en la formació professional.
El director general d’Ordenació i Integració de l’FP, Ricard Coma, va tancar la jornada afirmant que “certificar la qualitat en un context econòmic i social complex i incert és garantia de confiança, credibilitat, transparència i responsabilitat: les institucions hem de vetllar no només pel que fem, sinó també per com ho fem”.
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